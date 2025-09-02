Pablo Motos, al borde del llanto recordando a Marta Jiménez, colaboradora de 'El Hormiguero' fallecida: "Contagiaba alegría"

El Hormiguero arrancó este lunes, 1 de septiembre, su temporada 20 en antena. El programa de Antena 3 recibió como primer invitado a Bertín Osborne y conectó con Sergio Ramos por videollamada. Como es tradición, también se emitió la película con los famosos que pasaron por plató la temporada anterior, así como un espectáculo de luces en el cielo de Madrid.

Justo después de este show, Pablo Motos no perdió la ocasión de recordar a Marta Jiménez, 'la mujer adrenalina' del formato de 7yAcción. El pasado 13 de julio, la colaboradora falleció tras un accidente mientras practicaba una de sus grandes pasiones, el salto base. Tenía tan solo 34 años.

"Antes de despedir, quiero decir una cosa muy personal para toda la gente que hacemos el programa. Seguramente, el regalo más grande de hacer este show es conocer a gente interesante. Como todos sabéis, a principios de verano, Marta Jiménez, nuestra 'mujer adrenalina', falleció haciendo salto base", comentó el presentador de Atresmedia.

Tal y como expresó Motos, "era lo que más le gustaba en el mundo" a la joven. "Es un deporte muy extremo. Todo el mundo sabe que puede salir bien o puede salir mal. Esta noche queremos dedicarle el programa y recordarla como siempre venía a este programa. Repartiendo esa alegría contagiosa que ella tenía, con esa felicidad", señaló Motos.

"Con los gritos que daba cuando los retos que le poníamos en El Hormiguero, que eran muchos y muy difíciles, le salían bien", rememoró Pablo, realmente emocionado, con Osborne y el resto del equipo guardando silencio.

Por último, el conductor valenciano mandó "un abrazo muy fuerte a la gente que la quería, que era muchísima": "En especial a su madre, Elena, y a su pareja, Éric. Así que Marta, va por ti. Sigue volando". Acto seguido, Pablo Motos dio paso a un vídeo de los mejores momentos de la deportista en el programa.

Inicio de récord

El Hormiguero abrió curso este lunes marcando récord en audiencias. La entrevista al cantante de rancheras supuso el mejor inicio de temporada de la historia del programa, con un 21,1% de cuota de pantalla y 2.347.000 espectadores.

Por una escasa décima, supera incluso a la primera entrega de la temporada 2024-2025, con una potente baza como fue Rafa Nadal. Este 1 de septiembre, tuvo enfrente durante unos 20 minutos la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en la vuelta de la periodista al Telediario 2. Esta marcó un 13,2% de share y 1.381.000 seguidores.