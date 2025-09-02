'El Hormiguero' marca récord en su vuelta: la visita de Bertín Osborne es el mejor arranque de temporada de su historia

El curso televisivo 2025-2026 arrancó este lunes, 1 de septiembre, y lo hizo con El Hormiguero mandando un contundente mensaje a sus competidores: es prácticamente imposible derrocar al programa más visto de la televisión. Su inicio de temporada se saldó con un 21,1% de cuota de pantalla y 2.347.000 espectadores.

La visita de Bertín Osborne, líder y la emisión más vista del lunes, supone el mejor arranque de curso de la historia del espacio de Antena 3. Supera por una escasa décima entrevista a Rafa Nadal con la que Pablo Motos abrió la temporada anterior, que marcó un 21%. Eso sí, el tenista 'ganó' al cantante en televidentes, pues reunió a 2.378.000 de media.

Minutos antes, Pepa Bueno entrevistaba a Pedro Sánchez en La 1, en la vuelta de la veterana periodista al Telediario 2. Según la consultora Dos30' en base a datos de Kantar Media, el informativo al completo marcó un buen 13,2% de share y 1.381.000 seguidores. El bloque de la entrevista se elevó hasta el 13,5% y los 1.487.000 fieles.

