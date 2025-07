Pablo Chiapella: "En '¿Algo que declarar?' puedo presentar otra cara, que la gente vea que Amador Rivas no existe"

Televisión Española estrena este miércoles, 23 de julio, una de sus apuestas veraniegas, de la mano del actor Pablo Chiapella. ¿Algo que declarar? llega a la cadena pública a las 22:50 horas para formar nuevas parejas, que lucharán por un premio un viaje a las Islas Canarias.

En cada entrega del dating show, conoceremos a 3 candidatos que quieren encontrar el amor y 9 pretendientes que esconden en sus ‘maletas’ sus secretos más ocultos. El cómico será el encargado de destensar el ambiente, actuando como ‘comandante del amor’.

Chiapella vuelve a La 1 después de El Paisano, un formato en el que recorrió diferentes pueblos de España. “Tienen bastante en común los dos formatos. El Paisano era un programa que también exigía conectar con las personas y que nos contaran sus cosas íntimas”, explica el presentador en declaraciones a BLUPER.

Pablo Chiapella. RTVE

El formato de Boomerang TV aterriza en el prime time de los miércoles para recordar a los espectadores que cualquiera puede encontrar el amor, independientemente de su edad, orientación sexual o experiencias pasadas.

¿Qué tal se te da el papel de 'comandante del amor'?

Bien, estoy disfrutando mucho. Sobre todo, estoy sorprendido con las ganas que tiene la gente de encontrar el amor real y de lo atrevidos que son, porque hay cosas de las que te enterarías a lo largo del año en una relación y aquí lo dicen de primeras.

Está generando un punto de partida muy sincero a la hora de encontrarse entre ellos, porque cuando se van de viaje ya sabes casi lo peor que arrastran y eso va a facilitar mucho la relación entre ellos.

¿Consideras que hoy en día se miente mucho a la hora de conocer a alguien?

Sí, y mirándolo desde otro punto de vista, es verdad que las redes tienden a idealizar la vida de todos y parece que hay peña que vive en un crucero y que todo el mundo tiene barco.

Yo, por mi generación y por mi relación, no he usado las aplicaciones, porque llevo con Natalia 18 años y salieron después. Pero sí sé de buena tinta que la gente miente mucho, incluso con la foto. Aquí vamos de cara, con sinceridad y a sacar tu mier...

✨ ¡Prepárate para reír y sorprenderte! ✨



📺 '¿Algo que declarar?', muy pronto ESTRENO en @La1_tve. pic.twitter.com/UPVD3IJUuu — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 15, 2025

¿Crees que motiva a la gente plantarse en un plató y confesar sus secretos?

Seguro. Yo creo que hay un perfil de gente a la que le gusta divertirse, le gusta el show, le gusta la televisión y le gusta vivir la experiencia de estar en un plató y que luego le digan ‘oye, te he visto en la tele’. Y luego hay gente que igual necesita ese empujoncito para afianzar y creer en sí mismo.

"En el amor, la sinceridad es esencial y, desde mi punto de vista, es fundamental el sentido del humor"

¿Cuál crees que es la receta del amor?

Yo creo que la sinceridad es esencial y, desde mi punto de vista, es fundamental el sentido del humor. Ya no ser mega divertido, pero que los dos conectéis en un lugar donde os riáis de algo en común.

Me parece que eso es importante, sinceridad y luego paciencia. Para que el amor dure, desde mi experiencia ya de largos años, hay que ser muy paciente. Y aceptar mucho al otro.

Si fueses un personaje anónimo, ¿participarías en el programa?

No, yo prefiero ir contando mis perlas poco a poco.

¿Cuál es tu secreto para tus 18 años de relación?

En nuestro caso tenemos a Valentina, nuestra hija. Intentar compartir en común el máximo tiempo posible y que conozca por qué está aquí. No a la mínima separarnos y que nos conozca aparte, sino apostar por lo que generó su existencia.

Luego, si no puede ser porque la cosa se tuerce y no hay más remedio, también hay que ser valiente y decir 'hasta aquí hemos llegado' por más amor que haya.

Pablo Chiapella y un vecino en 'El Paisano'. RTVE

¿Te ha sorprendido más trabajar con los jóvenes o con las personas mayores?

De momento, no he hecho ningún caso con personas mayores, porque llevamos muy poquito tiempo. Lo estoy deseando, porque la gente mayor está en ese punto de no rubor y de decir ‘ya que estoy aquí, voy adelante con todo’. Seguro que nos van a sorprender.

"Yo lo vi como una oportunidad para encontrar otro lugar en mí, para descubrirme a mí mismo y para ponerme otra meta"

¿Te costó aceptar este proyecto?

En parte no, porque tenía ganas de volver a Televisión Española, donde hice El Paisano. Tenía ganas, además, de cambiar de aires. Soy intérprete sobre todas las cosas y eso hay que entenderlo, que soy actor, pero esto es un regalo.

No a todos los intérpretes les llega y yo lo vi como una oportunidad para encontrar otro lugar en mí, para descubrirme a mí mismo y para ponerme otra meta. Sinceramente, tenía claro que quería investigar este terreno. Entonces, no me costó porque tenía muchas ganas de hacerlo y aquí estoy.

Pablo Chiapella y su tripulación en '¿Algo que declarar?'. RTVE

¿Qué te llamó la atención del programa?

Me gustaba que el trato con la persona iba a ser cercano, iba a ser escucharlos y eso me interesa. Ver cómo piensa la gente, la gente de la calle y cómo se relacionan y ver hasta dónde pueden llegar a la hora de abrirse el canal y contar sus secretos me parecía interesante.

Tiene también un punto que puede ser muy cómico, sin dejar a nadie en evidencia y sin hacer sentir a nadie incómodo, pero hay una delgada línea del humor porque hay secretos que dices ‘¿en serio?’.

"Agradezco mucho que hayan entendido que Amador es una extensión, una parodia de un personaje, aunque en la calle todavía me confunden"

¿Has notado el cariño de la gente?

Sí, la verdad es que tengo suerte. Noto que la gente me tiene cariño y lo agradezco. Y agradezco mucho también que hayan entendido que Amador es una extensión y, sobre todo, es una parodia de un tipo de personaje, aunque en la calle todavía me confunden un poco.

¿Te ha llegado a sobrepasar la fama en alguna ocasión?

He pasado por todas las fases ya, son 18 años. Y también he vivido el pico de cuando La que se avecina se hizo global y todo el mundo empezó a reconocerme. Ya lo viví, lo pasé.

Lo tengo bastante asumido todo y lo llevo bastante bien. Sé que hay cosas que, si no me quiero enfrentar a ellas, no debo ir yo a según qué sitios. La gran mayoría de la gente es educada y cada vez más, por suerte, noto que la gente se dirige a mí tal y como soy, que es otro motivo por el que me interesa este formato también, para presentar otra cara y para que la gente vea que Amador no existe, básicamente.

"En '¿Algo que declarar?' puedo presentar otra cara, que la gente vea que Amador no existe"

Pablo Chiapella y Eva Isanta en 'La que se avecina'. Telecinco

¿Qué papel asumes en el formato?

Voy a poder hacer bromas y siempre te pones en un lugar, porque al final incluso aunque tengas que tener una conducción desde la cercanía, uno cuando se ponen unas circunstancias nuevas, al final todos nos ponemos un cierto personaje.

Ese personaje yo también lo tengo que encontrar, pero es desde mí, no es un personaje, no hay interpretación, no hago de un comandante que está en un aeropuerto. Otra cosa es que todo el atrezo apunte hacia ahí, pero yo soy yo e intento ser lo más fiel posible a cómo yo soy.