La serie de Chenoa que está arrasando en Prime Video: tiene solo cuatro episodios y ha superado a 'The Chosen'

El lunes 21 de abril llegó a Prime Video Mi fin de semana perfecto, el esperado docureality de El Rugido Producciones en el que Chenoa, Anna Padilla, Dani Illescas y María Fernández Rubíes comparten sus actividades favoritas para disfrutar durante el fin de semana y en sus días de desconexión.

Desde su estreno en la plataforma, Mi fin de semana perfecto ha ido escalando posiciones hasta colocarse entre los contenidos más vistos de Prime Video. Es la séptima serie más reproducida en los últimos días superando incluso a The Chosen, el fenómeno global sobre la vida de Jesús de Nazaret y que estrenó la quinta temporada en los cines de todo el mundo.

En los cuatro episodios, los espectadores pueden descubrir una gran variedad de planes: desde lanzarse en parapente o acampar en plena naturaleza, hasta salir a buscar setas o comprar huevos frescos en el mercado de Majadahonda. Cada protagonista enseña partes poco conocidas de su personalidad y se presentan de una forma inédita.

Protagonistas de 'Mi fin de semana perfecto'. Prime Video

El primer capítulo es el de María Fernández Rubíes, que ha decidido salir de su zona de confort para vivir un fin de semana lleno de nuevas experiencias. Se atreve a probar una sesión de sauna y un baño en hielo. Luego da un paseo en bicicleta junto a su marido Manu, quien suele mantenerse alejado de sus redes sociales, pero que en este episodio tiene un papel más protagonista.

Hace apenas unos días, Anna Ferrer Padilla y su madre, Paz Padilla, llevaron a cabo la reapertura del chiringuito de su tío Luis, conocido popularmente como ‘El Trompeta’. En este episodio de Prime Video, los espectadores pueden ver cómo la hija de la cómica y actriz encontró el local tras la muerte de su tío.

Además, Anna muestra su lado más emotivo al compartir lo que significa para ella la playa de Zahara de los Atunes. Mientras que se reúne con otros amigos influencers para pasar un rato divertido con juegos de mesa.

El fin de semana de Dani Illescas prepara un fin de semana cargado de emoción. Entre sus planes destaca el ‘helicamping’, una actividad que combina un vuelo en helicóptero hasta una montaña remota con una noche de acampada en plena naturaleza. El influencer se abre en canal, en especial al hablar de los momentos más complicados de su vida y de la importancia que tiene su abuela Carmen para él.

Chenoa

Por último, Chenoa pasa un fin de semana es mucho más relajado que el de Dani. La cantante apuesta por dos días de calma, en los que no falta una visita al tradicional mercadillo de Majadahonda junto a su mejor amiga, Celia, donde disfrutan comprando huevos camperos y otros productos.

Chenoa también habla de la salud mental durante el capítulo: "He ido mucho al psicólogo, cualquier cosa que me recomienda siempre que estoy de bajón es caminar. La dopamina y todo lo que químicamente te propone es muy importante. A mí andar por el monte me provoca eso", confiesa la artista en el docureality de moda en Prime Video.