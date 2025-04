Amor Romeira, a lágrima viva, abandona 'Fiesta' en directo al recordar su relación con un futbolista: "El amor de mi vida"

Tarde intensa la que se ha vivido este pasado sábado 5 de abril en Fiesta. En medio de la discusión sobre el conflicto entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno, que tuvieron el día anterior en De viernes, surgió el tema de las relaciones con futbolistas. En ese momento, Amor Romeira rememoró la relación que tuvo con un jugador, provocando que llorase y abandonase el plató en pleno directo.

La canaria aprovechaba el tema para hablar sobre sus romances más íntimos y desconocidos con jugadores de fútbol. “Reconozco que he tenido mucha suerte y he sido muy privilegiada porque hay muchas cosas de mi vida que nadie conoce. He vivido historias muy bonitas con futbolistas que quedan para mí”, confesaba la cantante.

Emma García le preguntaba a Romeira si había estado con algún futbolista casado. Para su sorpresa, la cantante respondía afirmativamente. “Muchos de ellos sí”, reconocía la de Puerto del Rosario. Ahora bien, lo que desencadenó que la canaria llorase a lágrima viva fue la relación que tuvo con un jugador que no estaba casado ni tampoco ennoviado con otra mujer.

Todo comenzó cuando Juan Luis Galiacho revelaba que la exconcursante de Gran Hermano había estado seguida por el CNI. “En su tiempo, le dije que tuviera cuidado por lo que le estaba vigilando el CNI. Estaba pegada a una persona que requería de una vigilancia que no era esa”, comentaba el periodista.

“Yo me asusté cuando me lo contó. Hace unos tres o cuatro años de este momento”, confesaba Romeira. Dado que la canaria hablaba de sus relaciones con futbolistas casados, Luis Rollán quiso aclarar que también ha tenido romances con jugadores solteros. De hecho, habló de un novio que tuvo Amor y que fue el que desató este mar de lágrimas.

'Fiesta'.

“La gente no piense que han sido relaciones ocultas. Cuando Amor ha hablado de varias, yo soy partícipe de una y era un futbolista con el que no eran encuentros ocultos. Cenaban en restaurantes, iban de la mano”, matizaba el colaborador. A raíz de esto, Romeira se acordó de la relación que tuvo con un jugador que le marcó profundamente.

Eso provocó que rompiese a llorar y que se levantara de su asiento para abandonar el plató. La canaria no quería que el público la viese en ese estado. Emma García no dudaba en ir a su encuentro para consolarla. “Te ha removido, eh. Normal que no quisieras entrar en esa historia”, explicaba la presentadora.

Emma García y Amor Romeira en 'Fiesta'.

Entre bambalinas, la cantante reconocía que este amorío con este hombre le marcó profundamente. “Fue el amor de mi vida. Fueron unos tres años. Y creo que él también se enamoró de mí porque hace no mucho tuvimos un encuentro y a mí se me encogió el alma. Él no me había olvidado”, confesaba.

La colaboradora quiso agradecer a sus compañeros cómo le han tratado, dado que nunca han trascendido los nombres de los futbolistas con los que ha estado, ni siquiera el de este jugador. “Esta es una historia que muchos periodistas deportivos saben. Me he sentido muy protegida por el mundo de la prensa. He tenido suerte”, reconocía.