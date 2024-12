Jorge Javier habla alto y claro en pleno directo sobre cómo le gustan más los hombres: "Hazme caso"

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a dejar a todos boquiabiertos con una de sus últimas declaraciones en El Diario de Jorge. El presentador, conocido ya por su sinceridad, ha sorprendido a su audiencia tras confesar cuál es la edad que prefiere en los hombres con los que suele tener relaciones sentimentales.

Todo ocurrió mientras conversaba con Carmen, una invitada que estaba buscando a alguien con quien compartir su vida. Durante la entrevista, la mujer expresó que le preocupaba la diferencia de edad con Alberto, su cita, que es diez años más joven que ella. Algo a lo que parece que Jorge Javier no le ve ningún inconveniente.

La invitada confesó que ser diez años mayor le daba algo de miedo, debido a que él podría cansarse. Sin embargo, Jorge Javier, sin pensarlo, la interrumpió diciéndole: "No, no te tiene que dar miedo. Hazme caso, a mí me gustan más pequeños", dejando claro cuáles son sus preferencias.

Jorge Javier se confiesa ante Carmen. 'Diario de Jorge'.

Carmen, sorprendida por la respuesta del presentador, le explicó que a ella siempre le han atraído los hombres mayores "desde jovencita", añadiendo que a medida que pasa el tiempo, prefiere estar con personas de su misma edad o superior.

Jorge Javier, sin embargo, no estuvo de acuerdo en preocuparse tanto por la edad y le aconsejó que no pensara tanto en el futuro, diciéndole que de momento se ponga un plazo de tiempo algo más corto y que tan solo disfrute en conocerle: "date hasta este verano".

Carmen deja de lado la edad

Finalmente, tras conocer a Alberto, Carmen quedó encantada y le afirmó a Jorge Javier que de momento le había gustado mucho. A pesar de que la diferencia de edad le había generado alguna inquietud al principio, la invitada sintió una conexión especial con él y quiso seguir conociéndolo.

Ante esta respuesta, el presentador no dudó en llevarlos a un espacio más íntimo, conduciéndoles a una sala aparte para que pudieran tener su primera cita a solas, sin presiones ni cámaras, para que pudieran charlar tranquilamente hasta conocerse mejor.

De esta manera, a pesar de los años que hay entre ellos, Carmen y Alberto han decidido darse una oportunidad, dejando de lado las preocupaciones y apostando por el momento.

Así, mientras los protagonistas de esta cita siguen conociéndose, Jorge Javier se mantiene firme en su filosofía de que, en cuestiones de corazón, la edad es solo un número y lo que realmente importa es la conexión. El presentador prefiere disfrutar del momento sin obsesionarse con el futuro, y está claro que, para él, el amor no tiene límites.