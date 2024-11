El radical cambio de Mariano Alameda, Íñigo en 'Al salir de clase': profesor de yoga y escritor de cuentos infantiles

Mariano Alameda (Madrid, 1972) fue una cara muy reconocible en los televisores de España a finales de la década de los 90 y principios de los 2000. Con 25 años protagonizó la serie juvenil del momento, Al salir de clase. Durante tres años interpretó a Íñigo, con quién alcanzó la fama. Hoy, poco queda de aquel chaval que irrumpió en nuestras pantallas.

Antes de ser íñigo ya había aparecido en Hotel Royal Manzanares, la mítica serie de Lina Morgan. Pero tras abandonar Al salir de clase se centró en el teatro, donde actuó con Rodolfo Sancho en Caos, una obra sobre Margaret Thatcher. También fue elegido por Verónica Forqué para su adaptación de El sueño de una noche de verano.

Su otro papel más famoso también fue en televisión, cuando fichó en 2004 por Aqui no hay quien viva. Mariano Alameda interpretó a Diego, el hermano bisexual de Lucía (María Adánez) que mantuvo una relación con Mauri (Luis Merlo). Solo apareció en la tercera temporada, pero la serie vivía su pico de popularidad, con audiencias semanales de más de siete millones de espectadores.

Tras dejar Aquí no hay quien viva tuvo algunas apariciones en televisión y teatro, pero en 2010 se apartó por completo del mundo de la interpretación. En una entrevista a EL ESPAÑOL en 2022, el actor explicó por qué se alejó: "Me seguían llamando, pero me centré más en el teatro. Para mí es la raíz de la profesión y te aporta mayor libertad".

El actor fundó en 2006 el Centro Espiritual Nagual, una academia de espiritualidad, yoga, karma y otras actividades en la zona de Hortaleza (Madrid). Mariano Alameda también creó el 'El árbol del Karma', un estudio sobre los ciclos vitales. El propio actor no lo considera una terapia, sino una "práctica de autoconocimiento y evolución".

Alcanzar la fama en Al salir de clase fue clave para introducirse en este mundo. "Empecé a reflexionar mucho sobre qué es el yo, la identidad y cómo es la proyección que tienen los demás de ti mismo. Y eso me llevó a la búsqueda, al yoga, a la meditación, el zen, a viajar", aseguró en la entrevista.

"La fama me hizo infeliz. Te das cuenta que el anonimato es un placer. Cuando lo pierdes lo echas de menos", explicaba. Ahora, con 54 años, tiene la cabeza rapada, usa gafas de vista y da clases de yoga y espiritualidad. Aunque no es la única faceta en la que ocupa su tiempo.

En 2022 publicó su primer libro, Las enseñanzas del perro Zen. Un cuento infantil dedicado a su perro, que murió con casi 17 años. Este libro es un homenaje a su mascota. El actor explicó que escribirlo tuvo un carácter terapeútico, pues le ayudó a superar el duelo por su muerte.

Mariano Alameda volvió recientemente al mundo de la interpretación, aunque no como actor. Es el director y autor de la obra de teatro El canto del gorrión. Se estrenó en el Teatro Reina Victoria de Madrid en 2023. Un regreso a sus orígenes, pero detrás del telón. Así es hoy un Mariano Alameda muy diferente al que alcanzó la popularidad hace más de 25 años.