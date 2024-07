Críticas a 'TardeAR' por dar voz a Carlos Navarro, 'El Yoyas', desde la cárcel: "Indignante blanquear a condenados"

La versión estival de TardeAR que presenta Beatriz Archidona se encuentra en el punto de mira después de que este lunes, 1 de junio, diese voz a Carlos Navarro, 'El Yoyas', días más tarde de ser detenido tras pasar un año y siete meses en busca y captura desde que fue condenado en noviembre de 2022.

El programa de Telecinco se puso en contacto del catalán, que cumple condena en la cárcel de Brians 2 por delitos de malos tratos y lesiones, amenazas y vejaciones cometidos contra su exmujer, Fayna Bethencourt. No lo hizo de forma directa, sino a través de una carta que su abogado hizo llegar a TardeAR tras responder a un cuestionario. En ella, El Yoyas no sólo cuenta cómo es su vida entre rejas, sino que también critica y culpa a su ex de no tener relación con sus hijos.

La periodista Marta Rodríguez explicó a los espectadores que eran "preguntas filtradas por su abogado", pero que no respondió a todas. "Han quedado muchas por contestar", dijo. Después, TardeAR se limitó a leer la misica escrita por El Yoyas, si bien el formato contrastó su versión y se puso del lado de la víctima. No obstante, el programa ha recibido numerosas críticas en redes sociales por el simple hecho de dar voz a un maltratador condenado.

Captura de la historia de Instagram publicada por Fayna Bethencourt en su cuenta personal.

La propia Fayna ha reaccionado compartiendo el post que anteriormente había escrito Carlota Corredera, que versa así: "Hoy y siempre con las víctimas, hoy y siempre contigo, Fayna. Dar voz a los maltratadores es ser cómplice de la violencia machista. L@s periodistas tenemos obligaciones recogidas en la Ley Integral contra Violencia de Género y no contempla blanquear maltratadores. Stop periodismo machista".

La exconcursante de Gran Hermano ha hecho suyas las palabras de la presentadora: "Gracias Carlota Corredera y a todos los que entienden que es indignante blanquear a condenados por la justicia por sus crímenes".

A las críticas hacia TardeAR también se ha sumado la exministra de Igualdad, Irene Montero. "Dar voz a un agresor machista revictimiza a la víctima, legitima a otros agresores y pone en riesgo a todas las mujeres normalizando la violencia", escribe en X, antes Twitter, recordando que "los medios de comunicación tienen obligación (art.14 Ley 1/2004) de proteger la dignidad de las víctimas de violencia machista".

María Patiño, presentadora de Ni que fuéramos Shhh en Canal Quickie y TEN, se mostró muy contundente ante lo ocurrido en el formato que habitualmente presenta Ana Rosa Quintana: "Un hombre condenado por maltrato no puede volver a reiterar su inocencia señalando a la víctima como verdugo. Dar voz al maltratador es colaborar en revictimizar a la víctima. Esto, sí es telebasura".

Durísimo alegato de Beatriz Archidona

Como decíamos líneas más atrás, el programa de TardeAR se posicionó del lado de la víctima. Tanto es así, que su presentadora, Beatriz Archidona, realizó un durísimo alegato contra El Yoyas. "No hay mayor condena que la de Fayna, que ha estado viviendo durante meses y años sabiendo que su maltratador estaba huido y que podía aparecer en cualquier momento", dijo. "Eso sí es una condena alta y dura. Y, sobre todo, la condena de sus hijos y ella misma para toda la vida"