La contradicción de una soltera en ‘First Dates’: acude al programa por lo bien que se encuentra sola

Este lunes, el restaurante de First Dates abrió sus puertas a María Isabel, una chica a la que todo el mundo conoce como Kim. Un apodo que le hace sentirse empoderada, y que acudía al programa de Cuatro para conocer a alguien especial. Sabía lo que buscaba: alguien que no fuese superficial, y con el que pudiese conectar “enérgicamente”. David fue el chico que seleccionaron para ella, un enfermero con el que tuvo una buena conexión desde el primer momento. Él, contaba Carlos Sobera, tenía problemas para encontrar el amor, pues le cuesta confiar en la otra persona.

Aunque David entró con bastantes nervios al plató, poco a poco se fue soltando, y se relajó una vez se sentaron ya en la mesa que les habían asignado. Cuando el chico le preguntó que qué esperaba , ella le explicó una teoría bastante contradictoria: busca a alguien, precisamente, por lo bien que se encuentra sin pareja.

“Yo estoy muy bien sola, llevo un tiempo que he empezado a conocerme a mí misma y disfrutar de mi compañía. Y entonces me han entrado ganas de conocer a alguien”, le aseguraba al enfermero. En el confesionario, Kim relataba que en el amor no ha tenido mala suerte precisamente, pero que “las relaciones de pareja son como todo en la vida: ciclos que hay que ir pasando”, y que el amor se va desgastando “y no pasa nada”.

[La edad se convierte en un problema en ‘First Dates’: le rechaza porque “esperaba un hombre más joven”]

“Me pasó algo parecido a lo que tú me has dicho, de conocerse a sí mismo. Y le cogí el gusto a estar un poco más solo, he cambiado la perspectiva”, se sinceraba David, algo que gustó a Kim. De nuevo en la zona del confesionario, donde los solteros hablan a solas a la cámara de sus sueños y deseos, la comensal reflexionaba sobre cómo ve ella una cualidad que una persona sepa estar sola. “Me parece lo mejor que puede tener alguien como cualidad”, explicaba. “Una vez que has aprendido a estar contigo mismo, es cuando vas a saber estar con otra persona en pareja. Antes no, porque iba a haber muchos choques, que es lo que me ha pasado a mí”, continuaba diciendo la joven, de 25 años. Así, augura que su próxima relación será “mucho más completa”.

En la cita no faltó magia, pues ella le sorprendió con un truco, colocando una moneda en su collar y que acabó sacando por la boca. A la hora de decidir si volverían a verse, David dijo que solo tendría una cita con Kim como amigo, porque le faltó química, y le ofreció quedar en un futuro. Ella, por su parte, dijo que sí que tendría una segunda cita, pero como amigos, y le ofreció verse en Murcia.

Sigue los temas que te interesan