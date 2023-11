La indignación de Risto Mejide en 'Got Talent' tras el desnudo un concursante: "Me planteo el sentido de la vida"

Si hay un participante de Got Talent que ha cautivado al público, ese es Mr. Uekusa. El humorista cuenta con el récord de tener la actuación más vista en redes sociales del exitoso talent show de Telecinco. El japonés es uno de los pocos concursantes que ha retado al mismísimo Risto Mejide. Es más, el jurado ha expresado su rechazo a su número en la semifinal, en el que ha terminado completamente desnudo. “Me planteo el sentido de la existencia humana”, reconoció.

El propio Uekusa reconoce que su talento es algo extraño que no todo el mundo entienda. Su habilidad es llevar a otro nivel el de quitar un mantel sin mover apenas los platos y los cubiertos de una mesa. Eso sí, lo hace siempre con una serie de expresiones faciales que provocan la carcajada del público. El nipón hizo una demostración en la que llenaba botellas y copas y otra en la que tenía que quitar las tapas de unas botellas sin moverlas.

Fue durante este número, en el que hubo dos botellas que sí se cayeron, cuando Risto Mejide pulsó el botón rojo y buscó parar la actuación. El presentador de Todo es mentira no disfrutó de nada de la actuación, al contrario que el resto del jurado, con Florentino Fernández, Paula Echevarría y Edurne riéndose durante toda la actuación. Es más, Uekusa terminó completamente desnudo en el escenario para un número que dejó boquiabiertos a tres miembros del jurado y el público, mas no a Mejide, quien permaneció impasible durante toda la actuación.

[Risto Mejide, el presentador de moda en Mediaset España con hasta tres programas de éxito en emisión]

Al terminar, Santi Millán quiso tener la opinión del presentador de Viajando con Chester. “Me he planteado el sentido de la existencia con esta actuación”, dijo muy serio el publicista. Cuando Millán le preguntó si había llegado a alguna conclusión, Mejide fue tajante: “La verdad es que no”. “No estoy capacitado para valorar esto, realmente. Me falta”, argumentaba.

Mr. Uekusa en 'Got Talent'.

Flo quiso dar una lanza a favor d Mr. Uekusa. “Te lo voy a decir yo, para que saborees lo que pasa aquí. Si este hombre nos hace disfrutar con esta creatividad... ¡sí, señor! ¡Bienvenido a semifinales de Got Talent!”, exclamó, provocando el aplauso del público. Paula Echevarría también le felicitó, aunque sí confesó que lamentaba que uno de los números no saliese redondo. “Gracias por hacérnoslo pasar tan bien”, agregaba. “Un número creativo, de riesgo, de humor y 2.0 con un dron y sale bien. Te superas y un gustazo tenerte aquí. Ojalá estés en la final”, añadió Edurne.

Viéndose solo, Risto Mejide se dirigió al público. “Os veo muy emocionados”, dijo, provocando que el público aplaudiese y vitorease a Mr. Uekusa. El jurado se mantuvo en sus trece, aunque sí que sonrió al ver el apoyo del público. Cuando el japonés le preguntó si le quería, el publicista le respondió: “Sí, sí, mucho. ¡Para siempre!” Eso sí, con cierto tono irónico.

Sigue los temas que te interesan