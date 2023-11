Chenoa, de triunfita adelantada a presentadora revelación en televisión de 2023 gracias a 'OT'

Veni, vidi, vici. No era su primera vez como presentadora, pero sí lo era como tal en un gran formato de televisión. Sin embargo, ya son muchas las voces que sitúan a Chenoa como la presentadora revelación de 2023 tras las buenas críticas recibidas al frente de los primeros compases del nuevo Operación Triunfo en Prime Video.

La que fuera una de las alumnas más destacadas en la primera edición del famoso talent show hace ya más de 20 años, por aquel entonces de la mano de TVE, se ha estrenado por todo lo alto como maestra de ceremonias en un programa de televisión. Y nada menos que a los mandos de uno de los considerados como killer formats de la pequeña pantalla.

Desde que terminara OT 1 en el año 2002, Chenoa ha sido una de las concursantes con más proyección y presencia mediática, acaparando numerosos proyectos musicales y televisivos. Sin embargo, Operación Triunfo 2023 significa su bautizo como presentadora estrella, y en solitario, de un programa en mayúsculas.

Con siete álbumes de estudio a sus espaldas, infinidad de anuncios de televisión e incluso experiencia como actriz de doblaje en diferentes películas de dibujos animados y actriz en series, la mallorquina también puede presumir de una extensa carrera en televisión.

[El sorprendente 'guiño' de Chenoa a su relación con Bisbal durante la gala 0 de 'OT 2023']

Numerosos proyectos que la sitúan como un personaje imprescindible y, a partir de ahora, como una cara a tener en cuenta por las diferentes cadenas para futuros grandes proyectos una vez finalice la actual edición de Operación Triunfo.

Durante años, hemos podido ver a la cantante de Cuanto tú vas o Dame, presentando diferentes galas en televisión como La Rioja: Tierra Universal en 2007 o ¡Feliz 2021!, ambas en La 1. También presentó las Campanadas de 2015 en TV3, fue colaboradora de Zapeando en laSexta de 2017 a 2019, y jurado en programas como Oh Happy day en la autonómica catalana. o su famoso papel como jurado en el exitoso formato de Antena 3, Tu cara me suena, que viene realizando desde 2016.

Chenoa como jurado de Tu cara me suena

La triunfita con mayor éxito en televisión

Sin embargo, 2023 puede significar y significará un punto de inflexión en la carrera de la cantante. Un paso adelante que ya han llevado a cabo otras cantantes como Mónica Naranjo o Ruth Lorenzo, el de ser la cabeza visible de un programa. Y aunque a falta de conocer datos oficiales y cómo transcurrirá la actual edición de OT, todo apunta que descubrirá al espectador una nueva presentadora para posibles nuevos formatos de prime time: Chenoa.

El público y la crítica han sido unánimes, al menos a tenor de las mismas que inundan las redes tras la primera gala de la nueva edición de Operación Triunfo: el formato ha vuelto sacando músculo, con una realización a la altura de las grandes producciones de Gestmusic y con la revelación de su presentadora. El papel más complicado en todo gran programa de televisión que se precie.

Un salto cualitativo y cuantitativo que, sin duda, demuestran la gran experiencia de Chenoa a la hora de enfrentarse a la cámara y al público. Ya no solo por sus siete años como jurado en Tu cara me suena, sino también como presentadora de radio. Chenoa estuvo al frente de Yu: No te pierdas nada en Los 40 en 2019, y actualmente presenta Tómatelo menos en serio en Europa FM, en las madrugadas de los jueves y los viernes.

Un romance con los medios como no ha conseguido ningún otro triunfito en las dos décadas de vida del formato. Si cantantes como David Bisbal, Aitana, Manuel Carrasco o Lola Índigo han sido los concursantes con una carrera más destacada a nivel musical, nadie puede arrebatarle a Chenoa su puesto número uno en lo que a relación con la televisión se refiere.

Y es que la cantante, que también es un foco de atención de primer orden por parte por parte de la crónica rosa, vive ahora uno de sus mejores momentos profesionales. Como conductora de radio, presentadora de un gran formato de televisión y jurado en uno de los programas de más éxito de la televisión.

Sigue los temas que te interesan