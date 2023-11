Belén Esteban causa sensación como locutora: sus momentazos comentando el Atleti-Mallorca

No hay duda de que Belén Esteban nunca deja indiferente a nadie. La ‘princesa del pueblo’, recientemente, logró ser una de las figuras más comentadas de la fiesta por el XXV aniversario de La Razón, al tener unas palabras con los reyes Felipe VI y Letizia y hacer fotos con ambos. Ahora, la de Paracuellos ha causado sensación en su debut como locutora de radio, al convertirse en una de las comentaristas deportivas del partido entre el Atlético de Madrid y el Real Mallorca.

La televisiva ha sido invitada por Carrusel deportivo, de la Cadena Ser, para comentar el partido de la jornada 14 en el Cívitas Metropolitano. Ya desde la emisora, Dani Garrido iba dando pistas de quién era el invitado VIP del día. “Va a sorprender mucho. De hecho, me quedé perplejo ante la posibilidad de que ella aceptara”, comienza a presentar el locutor, para después ir dando pistas a los oyentes para adivinar de quién se trataba.

“Fenómeno social sin precedentes, figura estudiada en tesis doctorales, ha sido portada de Le Monde, The Independent la reconoció como figura destacada, concursante en GH VIP. Se dijo que si se presentaba a las elecciones generales, hubiera tenido representación parlamentaria. Persona colchonera, familiar de periodista, ha salido en la serie Aída, ha bailado delante de toda España, Broncano tuvo un feeling especial con ella, conoce a los Reyes, las tres personas españolas en Miami son Julio Iglesias, Ponseti y ella y presentó un día las Campanadas”, describía Garrido.

Dio paso a su compañero en la cabina de la Ser en el Metropolitano, para que el público escuchase la voz de Belén Esteban, quien fue la encargada de dar la alineación del Atlético de Madrid, el equipo del que es hincha. Por supuesto, al dar el once, la de Paracuellos cometió un pequeño error al nombre a Azpilicueta y llamarlo “Azpilueca”. Un momento ya icónico y con el que es imposible no empatizar con ella.

“Estoy fenomenal. Lo voy a vivir como una loca, porque soy atlética desde que nací”, confesaba durante la conexión. “Si me vieran mis hermanos y mi familia. Me emociono. Se lo quiero dedicar a mis sobrinos, a mi hermano y a mi familia, que son atléticos a morir”, compartía ilusionada. Tan contenta estaba, que Garrido tuvo que pedirle que no “forzase la voz”.

Por supuesto, la de Paracuellos dejó varios momentazos a la hora de comentar el partido. Por ejemplo, confesó que su madre le “parió con el escudo”. “Koke, Morata y Griezmann me encantan, pero sobre todo mi Simeone”, expresaba. La protagonista de Sálvese quien pueda no paraba de darle ánimos al Atleti, mostrando su pasión colchonera. “Hoy mi Atleti gana, te lo digo yo. Con todos mis respetos para el Mallorca y para la gente del Mallorca que los quiero mucho”, compartía a Talavera.

“Adoro a mi Koke y a su mujer Bea. Conozco a algunos y a otros tengo ilusión, que yo soy muy de fotos”, declaraba, recordando su afición a fotografiarse con personas a las que admira y revelando que Enrique Cerezo, presidente del equipo rojiblanco, es “encantador” con ella. Para fortuna de Belén Esteban, el Atlético de Madrid ganó al Mallorca gracias a un gol de Griezmann.

