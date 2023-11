El tremendo enfado de Joana Sanz tras una incómoda pregunta sobre la presunta violación de Alves

Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, se sentó este viernes por primera vez en un plató de televisión para hablar del polémico caso que envuelve a su marido desde hace meses. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el exfutbolista brasileño del FC Barcelona, acusado de un delito de agresión sexual por violar, presuntamente, a una joven en una discoteca de la ciudad de Barcelona. Los hechos ocurrieron el pasado mes de diciembre y, ahora, la Fiscalía pide, además de los meses de prisión, una indemnización de 150.000 euros para la víctima.

Desde el pasado 20 de enero, Dani Alves permanece en prisión sin fianza por riesgo de fuga en la cárcel de Brians 2. Ahora, meses después, y tras muchas incertidumbres sobre el estado de su matrimonio con Joana Sanz, la modelo ha decidido sentarse en un plató de televisión para dar su versión de los hechos y actualizar en qué situación se encuentra actualmente su matrimonio. Y lo ha hecho, nada más y nada menos, que en 'De viernes', la nueva apuesta de Telecinco.

"El 20 de enero fue cuando mi marido entró en prisión. Yo sentía que ya no tenía como un porqué. ¿Para qué vivir? ¿Para qué seguir? ¿Para qué?". Fue una de las primeras frases que la joven reprodujo durante su intervención en el programa. Posteriormente, la modelo continuó hablando sobre la presión mediática a la que ha sido sometida en los últimos meses y quiso hacer un pequeño repaso sobre cómo ha vivido estos meses.

Joana Sanz

"Me entero por la prensa, por la televisión. No sé cuándo hablé con él, fue bastante después y no dio para mucho la conversación. No me acuerdo pero fue como un jarro de agua fría. ¿Esto está sucediendo de verdad? Me costó mucho lidiar con todo", continuó explicando la joven.

Uno de los momentos más esperados por los espectadores fue la revelación del contenido de la conversación que Joana mantuvo con su marido tras su ingreso en prisión. "Yo le echaba en cara realmente saber si había habido una infidelidad. En un momento tan duro de mi vida me ha fallado. A mí se me cae el mundo y yo digo hasta aquí. Él inicialmente me lo negaba absolutamente todo. A día de hoy lo entiendo, se acababa de morir mi madre, qué me va a decir", lamentó.

Pero a pesar de que Joana mantuvo su posición y contestó a las preguntas de los colaboradores, hubo una intervención por parte de una de las periodistas que se encontraba en plató que no sentó nada bien a la modelo.

"Tu marido no está desde hace diez meses en una cárcel por haber sido infiel a su mujer. Está por una presunta agresión sexual a una chica de 21 años, a la que le decía, por ejemplo: 'Dime, yo soy tu putita'. ¿Tú reconoces realmente a alguien así?Porque, una persona que llega incluso a golpear a una chica de 21 años... No es una infidelidad, es algo más grave que te hace pensar con qué clase de bestia convivo", le trasladó Ángela Portero durante la entrevista.

Ángela Portero en '¡De viernes!'

La pregunta no fue nada bien recibida por la actual mujer de Dani Alves, quien no dudó en recriminar a la periodista la inapropiada cuestión. "¿Te parece bien hacerme este tipo de preguntas a mí, que no tengo absolutamente nada que ver con el caso?", le contestó molesta.

Tras el pequeño 'rifirrafe', la presentadora de 'De viernes', Beatriz Archidona, intentó poner paz de por medio. " Es verdad que cuesta, como mujer, yo entiendo a Ángela, entender que tú sigas hablando a diario con él, independientemente de que él no quiera darte el divorcio. Llama la atención que, como mujer, sigas manteniendo esos contactos con él", explicó. Sin embargo, Joana se limitó a no responder y esperar a que los colaboradores cambiaran de tema.

El estado actual de su matrimonio

Joana Sanz no solo habló durante su primera intervención pública de cómo ha vivido estos meses la presión a la que ha tenido que enfrentarse por la presunta agresión sexual de su marido a una joven en una discoteca, sino que también reveló el estado en el que se encuentra su matrimonio en la actualidad. "Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento", aseguró.

Sobre si está plenamente convencida de continuar con su relación con el exfutbolista del F.C Barcelona, la modelo recalcó las condiciones impuestas por Alves, quien se ha negado a concederle el divorcio. "Él me dijo que hiciera lo que quisiera que no me iba a dar el divorcio y después yo dije 'pues así seguimos'. Sigo estando para él y seguiré estando para siempre, el futuro dirá. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos", explicó.

