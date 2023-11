El rostro de 'Sálvame' que lamentaba "no tener ofertas laborales" y que ha fichado por '¡De viernes!'

Finalmente, ¡De viernes! ha revelado el nombre de sus cinco colaboradores. Con nombres de peso como el de Ángela Portero o Patricia Cerezo, ha sido el fichaje de José Antonio León el que más entusiasmo ha generado en redes. No es de extrañar, no sólo porque fuese uno de los reporteros más populares de Sálvame, sino porque recientemente lamentaba no recibir “ofertas laborales” para volver a ponerse delante de las cámaras.

En el vídeo en el que se revelaban a los cinco colaboradores estrella del magacín nocturno, el segundo nombre en revelarse fue el del icónico reportero andaluz. En su presentación, defendía haberse curtido en la calle, siendo el único de los cinco rostros que había tenido la mayor parte de su carrera como reportero. Es también una de las apuestas más fuertes para el formato.

Ahora bien, su vuelta a la televisión viene justo meses después de que revelase que no había “llamadas” para retomar su puesto como periodista. Antes de verle en ¡De viernes! su última aparición fue en la despedida de la versión diaria de Sálvame. En la última emisión, la dirección del programa quiso rendir homenaje, precisamente, a los reporteros. “Se han dejado la piel haciendo guardias, investigando y enfrentándose a las celebrities malhumoradas. ¡Son esenciales en el programa!”, podía leerse en una de las cartelas del magacín.

Sin embargo, en estos meses, León ha sido una de las caras ausentes. El pasado 15 de septiembre, el periodista revelaba que si no había vuelto a la pequeña pantalla, era porque no había recibido “ofertas” para ello. “Para que quede claro, a los que me preguntáis cuando vuelvo a trabajar en televisión. No he vuelto porque, en dos meses y medio, no he recibido ninguna llamada para trabajar de periodista. ¡Ni revistas ni departamentos ni comunicación ni nacionales ni regionales! Este trabajo es así de ingrato”, confesaba el marido de Rocío Madrid en su cuenta de X (antes Twitter).

José Antonio León en '¡De viernes!'

El andaluz, eso sí, calmaba a los usuarios, revelando que tenía otras fuentes de ingreso. “Pero tranquilos, ¡que tengo mis cosillas! Sólo es para dejar constancia de que nada de lo que hayas hecho anteriormente sirve. Es, cuanto menos, curioso”, agregaba. De hecho, enfocado en otros proyectos relacionados con la moda, llegó a confesar en una entrevista para La Razón que buscaba alejarse “de lo que es el corazoneo” días posteriores, en los que revelaba que, afortunadamente, ya le comenzaba a llegar propuestas. “Me han llamado para trabajar de periodista, pero fuera del medio televisivo”, revelaba.

No obstante, parece que el proyecto de ¡De viernes! le ha hecho querer volver a la crónica rosa. Producido por Mandarina, el magacín busca ser una ambiciosa propuesta por parte de Telecinco para recuperar el éxito en el prime time del viernes, donde compite con La Voz. El fichaje de León hace que siga los pasos de otros reporteros del mítico formato de La Fábrica de la Tele, que han conseguido recolocarse en otros proyectos como Kike Calleja u Omar Suárez.

Pero tranquilos que tengo mis cosillas! Sólo es para dejar constancia de que nada de lo hayas hecho anteriormente sirve. Es cuánto menos curioso. — José Antonio León (@Joseantonioleon) September 15, 2023

