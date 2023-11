María Pombo estrena canción con Pablo Castellano: así es el 'hit' que dará ritmo a la BSO de su documental en Amazon

Cuenta atrás para el estreno del documental de María Pombo. La influencer madrileña ha dado el salto a las plataformas de pago, concretamente a Amazon Prime Video, y se ha convertido en la protagonista de su propio documental. Desde hace meses, han sido muchos los rumores que han circulado sobre el posible rodaje que se estaba llevando a cabo en el entorno de la familia Pombo. Sin embargo, hace unas semanas, la influencer confirmaba que, gracias a Amazon Prime Video, se convertiría en la protagonista de un documental sobre su vida como creadora de contenido.

Siguiendo a otras como Dulceida, Georgina o Marta Díaz, María Pombo presentó hace unas semanas a sus más de 3 millones de seguidores el tráiler de su nueva docuserie. En ella, los espectadores podrán ser testigos del día a día de la influencer y su familia, incluidos su marido Pablo Castellano, sus hijos Martín y Vega y sus hermanas Marta y María, entre otros muchos.

"Soy María Pombo, me dedico a las redes sociales y soy una niña con unos valores bastante marcados". Con esas palabras arranca el tráiler de la que promete ser una de las docuseries más vistas de Amazon Prime este año. Sin embargo, la influencer ha dado un paso más allá y ha querido poner BSO a la historia de su vida. Y no lo ha hecho sola, sino con un conocido y amigo suyo dedicado al mundo de la música. El artista Ters ha sido el encargado de componer y dar voz a la canción que narra la historia de amor entre María Pombo y su marido Pablo Castellano.

"La banda sonora de nuestra vida". Así ha definido la propia influencer la canción que se podrá escuchar muy pronto en todas las plataformas musicales y que tendrá un papel fundamental en el documental sobre su familia, Pombo, que llegará a Amazon Prime Video el próximo 29 de noviembre.

Tal y como ella misma ha mostrado a través de su cuenta de Instagram, María ha estado muy implicada en el proceso de la canción. Y es que, la influencer no solo ha querido narrar con ella la historia de amor con su marido, sino que también ha querido reflejar en el 'hit' los valores que, para ella son fundamentales. Unos valores captados a la perfección por Ters ya que, según ha explicado la influencer madrileña, no ha tenido que hacer ningún cambio y ha quedado completamente satisfecha con el resultado.

La alegría, el agradecimiento, la unión o la alegría han sido algunos de los valores que la influencer ha querido reflejar en la canción. Así lo ha mostrado ella misma a través del vídeo con el que ha anunciado el 'hit' y en el que se puede ver a la madrileña junto al artista Ters durante el proceso de composición. "Tú y yo. La banda sonora de nuestra vida. Gracias, Ters, por unirte a nuestro proyecto. Deseando que la escuchéis entera", publicó la influencer en sus redes sociales.

El pasado 20 de noviembre, tan solo nueve días antes del estreno del documental, María Pombo publicaba el tráiler de la producción que narrará la historia de su vida. Bajo el nombre Pombo, el documental narrará el día a día de la influencer. Pero no solo el suyo, sino también el de su familia, un entramado importante dentro de su éxito.

Cartel del nuevo documental de María Pombo.

De hecho, en el tráiler se puede ver que cobrarán especial protagonismo sus dos hermanas: Marta y Lucía Pombo. En el caso de Marta, el documental se centrará en mostrar el proceso de organización de su boda con su ya marido Luis Zamalloa. Por su parte, Lucía transmite la presión que siente por aplazar su maternidad.

También aparecerá en la docuserie Gabi, una de las míticas amigas de las Pombo, considerada como una más de la familia, y el padre de la familia, Vituco, más conocido en redes sociales como Papín.

"Risas, llantos, confesiones y mucha, mucha familia. Porque hay cosas que son sagradas", aseguran en el tráiler. Sin embargo, habrá que esperar hasta el próximo 29 de noviembre para conocer al detalle cómo es el día a día de una de las influencer con más repercusión en nuestro país.

María Pombo nació el 17 de octubre de 1994 y saltó a la fama por su relación amorosa con el futbolista Álvaro Morata. Después de su ruptura en 2015, María conoció a su actual marino, Pablo Castellano. Tal y como ella misma ha contado en varias ocasiones, en un primer momento llegaron a caerse incluso mal. Sin embargo, el amor acabó surgiendo y, fruto de su relación, han nacido los dos hijos que la pareja tiene en común: Martín y Vega.

María Pombo y Pablo Castellano. GTRES

A través de sus publicaciones en Instagram, la creadora de contenido ha visibilizado la esclerosis múltiple, una enfermedad que padecen tanto la madre de la influencer, como ella misma.

"Los resultados de las pruebas no han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba. Efectivamente, tengo esclerosis múltiple y me empiezo a tratar con un tratamiento que es compatible con el bebé, que no le va a hacer daño", publicó en 2020. Ahora, habrá que esperar hasta el próximo miércoles para saber si la influencer compartirá esta parte de su vida con los telespectadores que disfruten de su nuevo documental en Amazon Prime Video.

