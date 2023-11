María Patiño deja en el aire su futuro en 'Socialité' tras el fin del contrato de La Fábrica de la Tele con Mediaset

El divorcio entre Mediaset y La Fábrica de la Tele sigue en pleno proceso. Recientemente, se supo la intención de que la cadena de Fuencarral de buscar otras productoras para los tres programas que aún lleva la empresa que estuvo detrás de Sálvame. Tras proponerle a Risto Mejide convertirse en productor de Todo es mentira y Viajando con Chester, los dos formatos que conduce; queda la incógnita de Socialité. Aunque Mandarina parece estar interesada en producir el programa, lo que no queda claro es si María Patiño seguirá al frente.

En una entrevista para la revista Lecturas, Patiño ha reconocido que no sabe qué va a suceder. “Sí, oficialmente no sabemos nada”, señala, para después revelar que, efectivamente, reconfirma que la relación de La Fábrica de la Tele con Mediaset terminará el 31 de diciembre, al menos en lo referente a la producción tanto de Socialité, como de Todo es mentira y Viajando con Chester. “No hay nada concreto, soy de La Fábrica de la Tele hasta diciembre”, compartía.

Patiño ha sido una de las protagonistas de Sálvese quien pueda, el exitoso docu-reality producido por La Fábrica de la Tele para Netflix y con el que se le ha visto de promoción en diferentes cadenas, como La 2, dejando uno de los momentos más virales de la televisión pública de este 2023. Recientemente, se le pudo ver acompañada por Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García-Cortés y Belén Esteban en el XXV aniversario de La Razón, donde coincidió con los reyes Felipe y Letizia.

La propia presentadora ha reconocido que está recibiendo ofertas. “Desde hace poco ha empezado a sonar el teléfono”, señalaba en la entrevista. No obstante, no sabe si seguirá ligada o no a Socialité tras el fin del contrato con La Fábrica de la Tele. “Me encanta el directo y no sé si lo voy a poder seguir haciendo o no. Puede pasar cualquier cosa y quiero afrontarlo”, reconocía.

Revelando que está ligada a La Fábrica de la Tele, Patiño no ha dicho que también lo esté con Mediaset. De ahí, que a los seguidores de Socialité se les hayan disparado las alarmas. Aunque Nuria Marín sea el otro gran rostro del programa matinal, es la periodista gallega el buque insignia del formato, el cual ha sabido evolucionar y convertirse en un ente propio ajeno a Sálvame. Precisamente, la marcha de su presentadora podría provocar un efecto adverso en un formato que ha logrado asentarse en las mañanas de los fines de semana de Telecinco.

Con nada decidido, se ha sabido que Mandarina no sólo se ha postulado para hacerse cargo de Socialité, sino también de Todo es mentira y Viajando con Chester, en caso Risto Mejide no se haga cargo de la producción. Compañía afín a Mediaset, esta reforzaría su posición en Telecinco, donde actualmente sólo produce ¡De viernes!, dado que sus propuestas en emisión para la compañía de Fuencarral se ven principalmente en Cuatro, al estar detrás de Código 10, En boca de todos y Viajeros Cuatro.

No obstante, la cadena también podría decidir que la producción de Socialité pasase a Cuarzo o Unicorn Content, dos de las productoras que han salido reforzadas también en esta nueva etapa de Mediaset tras la llegada de Alessandro Salem. Muchas incógnitas que irán resolviéndose en este mes de diciembre.

