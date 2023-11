Pablo Motos confiesa en 'El Hormiguero' su peor borrachera junto a dos famosos: "Me llevaron a casa"

Pablo Motos recibió la pasada noche en El Hormiguero a la cantante argentina Nicki Nicole para presentar su último tema, Enamórate, una rompedora colaboración con Bad Gyal con la que ya supera los dos millones de reproducciones en YouTube.

La anécdota más comentada de la entrevista giró en torno a sus polémicos tatuajes, una gran afición de la artista argentina. La actual pareja del mexicano Peso Pluma, otro de los cantantes del momento, contó que una de sus mayores locuras fue el tatuaje de una serpiente de color rojo que lleva en su antebrazo, ya que le dio una importante reacción alérgica.

Pero la trágica noche no terminó ahí. "El problema es que esa noche en Brasil me hice quince más". Una auténtica locura que provocó que Nicki marcara su piel para siempre sin que hubiera vuelta atrás. Esta anécdota, de la que habló en el programa de Antena 3, dejó a sus fans sin sorprendidos, que no dudaron en comentarlo en redes sociales.

La 'divertida' noche de Pablo Motos junto a dos famosos

Durante la entrevista, Motos preguntó a la artista por sus rutinas durante las giras. La cantante argentina contó que al principio trasnochaba mucho componiendo en el estudio, aunque al día siguiente tuviera un concierto, pero ahora está más "tranquila", pero puntualizó: "Es difícil en España no salir de fiesta, es muy complicado".

Nicki Nicole se interesó, entonces, por la vena fiestera del presentador. "No te veo muy fiestero", dijo, aunque la respuesta no la dejó indiferente. "Llevo mucha fiesta en la espalda. Ahora ya no, porque se me hace de día, no sé salir. He vivido unas cuantas noches que se hicieron de día", aseguró Motos.

El presentador del programa contó una 'divertida' anécdota: "Hubo un día en que dije 'no salgo más'. Dos personas muy famosas, que iban igual de borrachas que yo, me llevaron a casa porque yo era el tercero y era el más borracho de los tres. Entonces dije 'yo creo que ya'".

Aunque Motos no desveló en un inicio el nombre de sus dos compañeros de fiesta, fue una de las hormigas quien reveló la identidad de uno de ellos: "¿Rima con 'El Cigala'?". "Sí", contestó el presentador, entre risas.

La persona que cambió su vida

Después de la entrevista con Nicki Nicole, llegó el turno de la tertulia política de todos los jueves, en la que participan Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val. Pablo Motos preguntó a los colaboradores por un hecho que hubiera cambiado sus vidas y no dudó en dar su propio testimonio.

En su caso, contó, fue una persona quien marcó su vida, en concreto, un profesor. El presentador explicó que, de joven, era muy mal estudiante, "era el último de la fila, nadie me hacía caso nunca, me ponían malas notas...", pero un maestro "se dio cuenta de que lo que era es muy inquieto".

Este profesor se interesó por conocer y ayudar a Motos. "Se venía a pasear conmigo por la tarde y me dijo que no era una persona estropeada, llena de errores, sino muy interesante. Me dijo que yo era listo y que por qué no probaba a estudiar", contó.

Dicho y hecho. Motos hizo caso a su profesor, empezó a sacar buenas notas y a descubrir que "se me daba bien". Ese fue el punto de inflexión en su vida y el inicio de una prometedora carrera que le llevaría después a convertirse en uno de los presentadores más exitosos del país. "¿Y cuándo te volviste a torcer?", bromeó Petancas. "Con El Hormiguero, el vicio y la noche", finalizó Motos.

