Así fue el momento surrealista del debut televisivo de Santi Acosta hace más de 20 años

Santi Acosta vuelve a afrontar un nuevo programa en Mediaset. El comunicador regresa al mismo plató donde hace más de 10 años se emitió Salsa Rosa. Aunque esta vez la cadena ha apostado por un renovado programa de la crónica social tras el final de Sálvame Deluxe.

De Viernes es la nueva apuesta televisiva del grupo de comunicación de Fuencarral que se encuentra haciendo cambios en sus contenidos, especialmente, en el prime time de Telecinco. El presentador estará acompañado por Bea Archidona, la copresentadora de TardeAR.

En concreto, este viernes el programa producido por Mandarina comienza a las 22:00 horas y contará con la primera entrevista a Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, con una entrevista al hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo y otra a la cantante Karina. Sin duda, se trata de una gran apuesta de Telecinco que se enfrentará al liderazgo de La Voz. Además, el espacio tendrá una tertulia de actualidad con cinco colaboradores, que se desvelarán esta noche.

Santi Acosta en el primer programa de 'Salsa Rosa'. Telecinco

No es la primera vez que Santi Acosta presenta un programa de corazón, aunque el presentador ha reconocido tener los nervios habituales de cualquier estreno. "Claro que te tiemblan las piernas pensando que pueden ser sólo tres programas", ha confesado en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Sus comienzos en televisión se remontan al año 1991, cuando después de estudiar Periodismo logró uno de sus primeros éxitos en Telemadrid. Aunque con su llegada a Salsa Rosa, en Telecinco, se consolidó como uno de los presentadores más conocidos del momento. El programa basado en la crónica social estuvo en la parrilla de la cadena hasta 2006 y tras su cancelación llegó Dolce Vita también presentado por Santi Acosta.

Santi Acosta saludó a los telespectadores de Salsa Rosa por primera vez el 21 de septiembre de 2002 y lo hizo con un contundente mensaje. "Nunca digas de esta agua no beberé, me lo dijo mi padre de pequeño, pero no le hizo caso. Imprudente, afirmé que nunca presentaría un programa de corazón y el destino me ha castigado presentando este programa y, encima, haciendo que me guste y me apetezca hacerlo", afirmó.

En su estreno, el conductor del programa contó con los colaboradores Mayka Vergara, Ángela Portero, Luis Fierro, Pepe Calabuig y Sandra Aladro. Sin embargo, Santi Acosta vivió uno de los momentos más incómodos de su carrera con la primera invitada del programa: María Jiménez. Al entrar en el plató, la artista miró fijamente al presentador y le hizo una pregunta que le dejó desconcertado: "¿Papa o bistec?".

Los momentos más icónicos del debut de Santi Acosta

En este momento, Santi Acosta no supo qué contestar y empezó a mostrarse nervioso. "Se me va a trabar la lengua", respondió instantes después con una sonrisa. Sin duda, Salsa Rosa fue uno de los programas clave que describieron la historia de nuestro país, ya que fue el inicio del destape de la Operación Malaya.

En una conexión en directo el 3 de agosto de 2003 Julián Muñoz y Jesús Gil tuvieron su primer enfrentamiento en la gran pantalla. Jesús Gil acusó al excalcalde de Marbella de convertir la ciudad en una "casa de atracos" y le pidió explicaciones sobre la procedencia de su dinero. "Eres un embustero... de los convenios que tú firmabas y te lo llevabas", dijo el excalcalde.

Santi Acosta y Bea Archidona serán los presentadores de 'De viernes' en Telecinco.

Otro de los momentos culminantes del programa fue la llamada telefónica de Jesús Ortiz, el padre de la entonces prometida del príncipe Felipe, el 1 de noviembre de 2003, después de confirmarse el enlace real entre el rey Felipe VI y la reina Letizia. "Si me preguntáis por una definición de Letizia les digo que es la persona más cariñosa, entregada, perfeccionista y deliciosa que yo conozco", afirmó.

Belén Esteban también fue una de las personalidades en dar su primera entrevista en prime time en este programa, donde contó cómo fue su salida de Ambiciones. Dos meses después del fallecimiento de Carmina Ordoñez, su hijo Julián Contreras también concedió una entrevista histórica contando su duelo.

