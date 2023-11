Lucía Etxebarría se suma a las críticas de Joaquín Torres y carga duramente contra 'Espejo Público'

La espantada de Joaquín Torres en Espejo Público sigue trayendo revuelo. El arquitecto se fue muy enfadado del plató del magacín matinal, después de que un día antes se lanzase una noticia en la que se insinuaba que había “comprado” seguidores en redes sociales. A pesar de la rectificación del magacín, el marido de Raúl Prieto explotó contra la dirección del formato y se fue muy indignado. Tras lo sucedido, Lucía Etxebarría se ha unido a las críticas.

La autora de Ya no sufro por amor también ha puesto el foco contra Alberto Díaz, exdirector de Sálvame y quien ejerce de director de la sección de crónica social y rosa de Espejo Público. Ha sido en redes sociales donde la valenciana ha criticado la actitud de la dirección. “Sería de mal gusto contar lo que me hizo el director, pero después de hacerme algo que a mí me pareció mal, cuando dije que estaba enfadada (fuera de plató, no como Joaquín Torres) no solo no pidió perdón, sino que me echó”, expresó en su cuenta de X (antes Twitter).

La escritora hacía referencia, probablemente, a lo que vivió el 3 de octubre. En ese día, Etxebarría narraba que había logrado recaudar 7.000 euros de los 11.000 que le exigía una persona que se consideraba “no binaria”, quien le denunció por haber dicho que ella creía que “es un hombre”. “Yo veo aquí un hombre”, expresaba Etxebarría públicamente.

Para dar una réplica a las palabras de la valenciana, el magacín se puso en contacto con Daniela Requena, periodista y también activista de la comunidad LGBT y que es conocida en televisión por haber participado en el reality Pesadilla en el paraíso. Requena acusó a Etxebrría de atacar al colectivo trans y de “propagar bulos que conducen hacia el odio y la discriminación”.

Lucía Etxebarría en 'Espejo Público'.

Tras ese ataque, la escritora mostró su rechazo. “Te rogaría que midieras tus palabras. Basta ya de llamar tránsfobo a cualquiera, muchas de mis amigas antes de que tú nacieras eran trans”, dijo, antes de dejar el plató. La autora habló de eso en su tuit. “Se me puso en peligro. Porque cuando señalas a una persona públicamente como tránsfoba, lo siguiente es que pueda recibir agresiones en la calle, como desgraciadamente ya me ha pasado y como les ha pasado a tantas compañeras”, denunciaba.

La novelista señaló que sintió que le habían hecho “una encerrona” y que se sintió “en peligro”. A pesar de explicar a la dirección del programa su desacuerdo y sus quejas, Etxebarría se queja de no obtuvo respuesta. “Ni siquiera me respondieron”, afirmaba. La autora deja caer que ha sido el cambio de dirección y la llegada de Alberto Díaz lo que provocó su salida del magacín.

Después de lo que ha sucedido con Joaquín Torres, me atrevo a contar algo que había ocultado hasta ahora.

Durante ocho años he estado acudiendo religiosamente a Espejo Público, una vez por semana.

Nunca, jamás, tuve un problema con nadie. Repito: nunca.

Nunca en ocho años.… — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) November 23, 2023

“Para mí fue dolorosísimo porque no me dieron siquiera la opción de despedirme del equipo, como me hubiera gustado. No podéis imaginar cuánto lloré. Fue durísimo, yo no había imaginado que iba a ser tan duro”, escribió en X. “Algunas personas no tenemos que montar espectáculos ni vivimos de contar nuestra vida privada, y no nos gusta que se nos trate así”, agrega.

Etxebarría termina su tuit apoyando a Joaquín Torres y pidió que no se ataque a Susanna Griso. A pesar de ser la cara visible del magacín, la escritora sólo pone la crítica en la dirección del formato, dado que en su tuit también dedica buenas palabras al “equipo técnico y de producción”. “No ataquéis a Susanna Griso, porque ella no es la directora”, expresaba.

