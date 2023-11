Jessica Bueno recula con Luitingo en 'GH VIP' tras el consejo que le dio su madre: "La 'manita relajá"

La visita que recibieron los concursantes de GH VIP 8 de familiares y amigos hizo que el reality consiguiera su tercer mejor share de la edición, al crecer 1,2 puntos, con un 13% y 976.000 espectadores. La undécima gala, además, acabó con la expulsión de Zeus y la nueva salvación de Laura Bozzo por parte de la audiencia.

Pero lo cierto es que el reencuentro que tuvieron los inquilinos de la casa de Guadalix de la Sierra con sus seres queridos hizo que cambiaran algunas de las estrategias que tenían después de recibir pequeñas píldoras de información sobre su concurso. Fue el caso, por ejemplo, de Jessica Bueno.

La cita que tuvo la modelo con su madre emocionó a todos. No dudó apoyar a su hija y hacerla ver que se siente muy orgullosa por cómo está siendo su participación en el reality de Telecinco, además de tranquilizarla asegurando que sus hijos se encuentran bien y que su novio Pablo Marqués la está esperando fuera de la casa.

[Ana Rosa Quintana gana a Sonsoles Ónega: 'TardeAR' logra su programa más visto hasta la fecha en Telecinco]

"Estás siendo tú misma y quiero que sigas disfrutando, cuando salgas ya se acabó. Los niños bien. Me gusta que disfrutes, disfrázate, baila, ríe y sigue siendo como tú eres. El corazón lo tienes muy grande, tu familia está muy orgullosa de ti", le dijo. "Pablo ahí está en casa, todo bien. perfecto. Tú pásatelo bien, disfruta que no sabes lo que te queda".

Sin embargo, Loli no dejó escapar la oportunidad de verse las caras con su hija para darle un pequeño tirón de orejas, y es que la amistad especial que tiene con Luitingo está siendo de lo más comentado por los seguidores de la casa. Su madre le advirtió por esas caricias cariñosas que tiene con su compañero.

La concursante aseguró que no quería hacer "nada que os decepcione", de ahí que su madre le fuese muy claro: "Pues escúchame, la 'manita relajá". Jessica insistió en que "no ha pasado nada" entre ella y Luitingo, a lo que recibió el apoyo de Loli: "Eso lo sé yo como que te he parido".

Así las cosas, la visita de su madre ha hecho reaccionar a la ex de Kiko Rivera o, al menos recular en su relación con Luitingo, a quien le ha avisado que a partir de ahora va a dormir lejos de él. "Yo estiro mi mano igualmente, pero le hago caso a mi madre", le dijo.

Sigue los temas que te interesan