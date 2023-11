Risto Mejide, el presentador de moda en Mediaset España con hasta tres programas de éxito en emisión

"Lorena, eres como un consolador. Perfecta en la ejecución, pero tremendamente fría en el sentimiento”. Con semejante frase valoraba Risto Mejide a Lorena Gómez en 2008 en una gala de Operación Triunfo 2005, la cuarta edición del famoso talent show, ahora en manos de Prime Video, y la primera emitida en Telecinco.

Era una de tantas que causaba auténtico impacto entre la audiencia. Y, cómo no, también eran habituales en sus valoraciones, las más temidas por los concursantes que pasaron por OT de 2006 a 2009, ediciones donde Mejide fue parte del jurado.

Su llegada a la televisión fue casual pero, como buen publicista, Risto Mejide sabía que debía utilizar polémicas valoraciones y frases de impacto para destacar y hacerse un hueco importante en la historia del programa. Y lo consiguió.

Sus polémicas con concursantes fueron innumerables, algunas incluso parecen no haberse cerrado todavía. Sin embargo, esas discutibles valoraciones a jóvenes que solo buscaban triunfar en el mundo de la música le abrieron a Mejide el camino hacia la popularidad y también al éxito. Una trayectoria que 17 años después, tras su primera y fugaz aparición como jurado en El invento del siglo, de Antena 3, vive ahora su mejor momento.

Y es que Risto Mejide es una de las caras más importantes de Mediaset España. Se encuentra presente en tres formatos de éxito que, aunque tienen diferente peso, son imprescindibles tanto en Telecinco como en Cuatro.

Casi dos décadas de una trayectoria en Fuencarral solamente interrumpida por un corto coqueto y nada fructuoso periodo en Antena 3 con programas como Al rincón. Aquel fue un formato de entrevistas que no alcanzaría ni el millón de espectadores ni el doble dígito en sus dos temporadas allá por 2015. Y tras el cual, Mejide volvería a Mediaset para conseguir ser, con el tiempo, uno de sus puntales.

El barcelonés, que además cuenta con un Premio Espasa de Ensayo y una Antena de Oro, ha participado en numerosos programas del grupo. Desde varias ediciones de OT hasta G-20, Channel N.º4, Tú sí que vales, All you need is love... o no, Factor X, Conversaciones en Fase Zero, Top star ¿Cuánto vale tu voz?... Pero han sido los tres programas en los que tiene presencia actualmente, los tres de más éxito.

Got Talent (Freemantle), Todo es mentira (La Fábrica de la Tele) y Viajando con Chester (La Fábrica de la Tele) son formatos que, cada uno a su manera, son indispensables en un grupo que no pasa por su mejor momento, sobre todo a nivel de audiencias.

Como jurado en Got talent

'Got Talent'

Desde 2017, Risto Mejide es uno de los integrantes del jurado del programa de talentos más famoso de la televisión junto a Edurne, Florentino Fernández y Paula Echevarría. Es la parte más dura y el más difícil de convencer.

Producido por Freemantle, Got Talent ha dejado de ser un formato potente como lo era antaño, incapaz de luchar contra bastiones de Antena 3 como Tu cara me suena y La Voz. Sin embargo, a día de hoy, sus 1,1M de espectadores y su 12% de cuota de pantalla no solo le convierten en líder de audiencia de la noche del sábado, sino también en el mejor prime time de Telecinco.

Risto presentando Todo es mentira, cada día en Cuatro.

'Todo es mentira'

Pese a unos comienzos titubeantes, Todo es mentira pasa por su mejor momento en audiencias mientras que, paradójicamente, su productora (La fábrica de la Tele) vive la peor etapa de su relación con el grupo.

Tras cuatro años en antena, ha conseguido amenazar directamente a su máximo competidor, Zapeando, con el inicio de temporada más igualado que se recuerda. Risto Mejide y compañía rozan cada día el 6% de share con más de 500.000 espectadores, una audiencia fiel que se interesa por un formato que cuenta la actualidad desde otro punto de vista.

Risto sentando en su famoso Chester

'Viajando con Chester'

De mantenerse en antena, el próximo mes de febrero Viajando con Chester cumplirá su décimo aniversario siendo un programa muy importante para Mediaset España.

Por un lado, la audiencia le respalda y, con una media similar a la de Todo es mentira, el programa de entrevistas de Mejide es un éxito para el prime time de Cuatro. Y, por otro, aporta una gran imagen de marca. Un formato de entrevistas que, con su sello personal, Risto ha conseguido afianzarlo en la programación y causar titulares tras su emisión.

Tres programas muy diferentes entre sí y en dos cadenas distintas que ponen en valor la figura de Risto Mejide como una de las caras más solventes y de más proyección de la actual Mediaset España.

