Juan del Val arremete contra Irene Montero: "Ha sido una soberbia y ha hecho mucho daño al feminismo"

Las fuertes críticas a Irene Montero han copado la tertulia política de El Hormiguero este jueves. Pablo Motos ha puesto sobre la mesa a Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó la ausencia de ministros de Podemos en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Tal y como ha explicado Pardo, Irene Montero e Ione Belarra se despidieron de sus cargos en un clima de tensión 'atizando' al líder socialista por "echarlas" del Gobierno rompiendo con ello "la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes". Además, la ministra saliente lanzaba a su sucesora un dardo: "Que nunca te dejen sola".

"Es todo muy raro lo que pasa últimamente en este país", ha opinado Pardo explicando que la propuesta de Podemos era "Irene Montero en Igualdad o nadie", después de que Sánchez y Díaz consensuaran el nombre de Nacho Álvarez. "Y claro, creo yo que un presidente del Gobierno y la líder de Sumar deben tener un poco de margen para poder elegir a las personas que deben estar en el Gobierno y creo que Irene Montero en la anterior legislatura algún incendio en Igualdad les provocó", ha dicho.

[Guerra contra Sánchez: "Los delincuentes redactan las leyes y la investidura se ha comprado por 14.000 M"]

Pardo ha criticado que las políticas de Podemos arremetieran contra Sánchez. "¿Por qué si es tan nefasto, no votaron en contra de la investidura?", se ha preguntado. "Si Sanchez es una persona tan odiosa, votas en contra", ha dicho. "Me sorprende muchísimo que siendo un partido que llegó a la política diciendo que era para cambiar la vida de los ciudadanos y no los cargos, ahora les preocupa tanto sus propios sillones. No entiendo esta crítica furibunda a Sanchez".

Juan del Val, por su parte, ha ido más allá con su juicio a Irene Montero al considerar que le parece "bastante coherente la manera de irse con la manera que ha tenido de estar" porque ha sido "permanentemente soberbia". "Además, su cargo en el ministerio ha hecho mucho daño al feminismo", ha asegurado reconociendo que también ha tenido "algún aspecto bueno como el permiso de paternidad", pero no ha dudado en calificar la ley del 'sólo sí es sí' como un "verdadero desastre".

Cristina Pardo, en 'El Hormiguero'.

"Podría haber sido políticamente correcta y haberse despedido con buenas palabras que, en realidad, ella está siendo coherente con lo que está pensando en ese momento. Yo agradezco ese momento de sinceridad", ha opinado entonces Nuria Roca, a lo que Pardo ha replicado visiblemente molesta: "Sincero se tiene que ser cuando es investido Pedro Sánchez. 'No me gusta este señor porque no me va a hacer ministra de Igualdad y voto en contra".

"Lo que dice Nuria sería la hostia. Todos los políticos siendo sinceros", ha apostillado Motos, a lo que Nuria ha añadido: "Necesito siete votos y voy a hacer esto. Me estás contando la verdad. Y ahí entonces decido. A mí no me parece mal que se haya ido tal cual". "Es que no te ha contado la verdad porque hubiera sido 'como no me va a hacer ministra de igualdad, voy a votar en contra de la investidura'. Pero claro, investir a Sanchez y luego quejarte cuando luego no tienen consecuencias tus quejas...", ha vuelto a la carga Pardo, mientras que su compañera zanjaba: "Lo que más le importa a ella es ser ministra y, como no lo ha sido, pues se enfada".

Sigue los temas que te interesan