El momento fan de la ‘princesa’ Belén Esteban con la reina Letizia: la imagen de la que todo el mundo habla

El diario La Razón celebra su 25 aniversario. Una efeméride que ha reunido a figuras de tal calibre como los Reyes, así como a autoridades de la política y otras instituciones y figuras y referentes de la cultura, la economía o el corazón. A esta fiesta no han faltado los protagonistas de Sálvese quien pueda. Referentes de la cultura popular y televisiva, han vivido un momento único con Belén Esteban y Kiko Hernández saludando a sus majestades Felipe VI y doña Letizia.

En plena promoción del exitoso docu-reality de Netflix, que lidera lo más visto de la plataforma por segunda semana consecutiva y dejando en segundo lugar a la nueva temporada de The Crown, no han faltado a esta cita María Patiño, Lydia Lozano, Belén Esteban, Chelo García-Cortés, Víctor Sandoval y Kiko Hernández. Tras posar en el photocall, la de Paracuellos no ha dudado en vivir un momento fan con sus majestades.

La de Paracuellos se ha fotografiado tanto con el rey Felipe VI como con doña Letizia. Es más, la televisiva ha mantenido una breve conversación con la reina, quien se ha mostrado muy cercana con la antigua colaboradora de Sálvame. No ha sido la única que ha posado los Reyes, pues Kiko Hernández también se ha hecho una instantánea junto al jefe del Estado español.

Realmente, este momento de Belén Esteban y doña Letizia es un ‘revival’, dado que ambas ya se conocieron en la celebración del 15º aniversario de La Razón. En esa ocasión, pudo verse cómo la reina (por aquel entonces princesa) saludaba afectuosamente la de Paracuellos. La fiesta, en ese momento, logró reunir a la ‘Princesa del Pueblo’ con la princesa de Asturias. La televisiva también, en ese momento, saludó a don Felipe.

