Chenoa emociona con su actuación antes del estreno de 'Operación Triunfo 2023': "Se me cae la lagrimita"

La academia de Operación Triunfo abre sus puertas este lunes. El talent show de Gestmusic ya ha dado a conocer la identidad de los 18 concursantes que participarán en la gala 0, que se emitirá en directo a partir de las 22:00 en Amazon Prime Video y estará presentada por Chenoa.

Sin embargo, tan solo 16 concursantes lograrán entrar en una renovada academia más amplia, mucho más grande y con una clara apuesta por la luz natural. Dos de ellos se quedarán a las puertas, a pesar de haber pasado por un difícil Casting Final que los seguidores del programa pudieron ver en la plataforma de streaming el pasado viernes.

Amazon Prime Video emitió dos episodios especiales de 45 minutos del Casting Final donde se desvelaron el nombre de los 18 aspirantes a entrar en la famosa academia y hacerse con un premio en metálico de 100.000 euros.

[Prime Video revela todo lo que debes saber antes del estreno de 'OT 2023': jurado, profesores, horarios]

Después de la gala 0, Masi Rodríguez conducirá la posgala, que se realizará desde el mismo plató y no en la academia como de costumbre. Por su parte, Xuso Jones se encargará de OT al día, el resumen diario que se emitirá de martes a sábado en Prime Video a las 22.00 horas.

Cada una de las galas, que tendrán una duración de 90 minutos y se emitirán en directo todos los lunes, estarán disponibles a la carta en más de 30 países y territorios de Latinoamérica como parte de la suscripción Prime.

Chenoa hace un homenaje a la primera edición de OT

A pesar de que Amazon Prime Video será la plataforma de emisión de todas las galas, el talent show comparte con frecuencia contenido en redes sociales. De hecho, este sábado, para amenizar la espera a todos los seguidores del formato, publicaron un vídeo en YouTube con una Jam Session celebrada dentro del Casting Final.

La sorpresa de la Jam Session vino de la mano de Chenoa, que apareció para saludar a los concursantes y cantar, con Manu Guix al piano, algunos de sus éxitos como Cuando tú vas, además de otras canciones como The Best, de Tina Turner, que interpretó durante una de las galas del talent show, o Viva la vida, de Coldplay.

Jam Sessión del Casting Final de OT 2023

Pero el momento más especial para los seguidores del programa fue el emotivo homenaje que la cantante realizó a la primera edición de Operación Triunfo. Chenoa interpretó junto a Manu Guix Mi música es tu voz, el himno de la primera edición del concurso, y un tema que la artista ha cantado en distintas ocasiones junto a sus compañeros de edición.

"A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar...", coreó la artista junto a los concursantes de la nueva edición. Al finalizar, Chenoa contó una curiosa anécdota. "Esta canción estaba muy enfada porque solo me dieron una frase, y me quejé. Ni puñetero caso", bromeó.

[Los memes se ceban con la habitación de Noemí Galera en la academia de OT: "Es un zulo"]

De esta forma, la cantante hizo un guiño a sus excompañeros, antes de comenzar una de las etapas profesionales más importantes de su carrera.

La actuación de Chenoa ha emocionado a los seguidores del formato. "Esto ha pasado, se me cae la lagrimita", "Muchos no sabéis que significa esto porque creéis que OT empezó en 2017, pero la generación que crecimos con el OT de 2001, que marcó muchísimo más que todos los demás, escuchar a Chenoa cantando este himno es que soy todo lágrimas", "Qué recuerdos, qué momentazo", fueron algunos de los comentarios que dejaron en redes sociales.

Sigue los temas que te interesan