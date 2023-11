Pedrerol se posiciona contra la amnistía y manda un duro mensaje a Pedro Sánchez desde 'El Hormiguero'

Aunque Josep Pedrerol aseguró a Pablo Motos que "no tengo nada que presentar", lo cierto es que el presentador de El chiringuito y Jugones fue uno de los invitados de El Hormiguero que más ha dado de qué hablar por sus declaraciones. De hecho, su visita se saldó con el segundo mejor dato del curso. El periodista deportivo no se cortó a la hora de opinar sobre la amnistía.

"Como catalán, ¿cómo estás viviendo el momento de la amnistía y del pacto con Puigdemont?", preguntó Motos. "Yo no me quiero creer que sea verdad lo que dicen que va a pasar. Me acuerdo del referéndum del 1 de octubre, recuerdo que lo pasaba mal en Cataluña, discutiendo con la familia sobre política. En Cataluña nunca había pasado eso. Se dividió la sociedad en dos. No quiero volver a eso y ahora el problema se ha trasladado a toda España", empezó diciendo.

Pedrerol tampoco dudó en criticar a Pedro Sánchez. "No puedo creer que alguien mercadee por siete votos. La política es el arte del diálogo, pero aquí no es tanto diálogo como el 'yo te doy a cambio de que", manifestó ante el aplauso del público asistente al plató del programa. El presentador dejó claro que "no está a favor de que le perdonen la deuda a Cataluña".

"Yo soy catalán, pero ¿cuándo van a arreglar el tren en Extremadura? Creo que tenemos que pensar en todas las comunidades", prosiguió. "Yo viajo por toda España, me siento catalán y español. No quiero que cuando me vean piensen que soy insolidario con el resto. Los catalanes no somos insolidarios. Hay unos independentistas que quieren hacer que los catalanes parezcamos insolidarios. Me duele lo que está pasando y no sé a dónde vamos a ir".

Pedrerol también lamentó que "el conflicto había acabado, el independentismo había bajado en votos. Estaba desaparecido y ahora vuelve a hablarse del tema". A continuación, el presentador se dirigió a los diputados socialistas planteando una series de preguntas: "¿Van a votar a favor de la amnistía? ¿Van a votar a favor de Puigdemont y de que otros 300 no sean juzgados? ¿Van a votar en contra de su pueblo? A un parlamentario socialista de Cáceres, lo ha votado su gente, ¿va a pasar por las calles de Cáceres con tranquilidad?".

El periodista acabó asegurando que "la política es para ayudar a la gente. Te votan porque quieren ayudar a tu pueblo, no para perjudicarles". Y hasta se dirigió directamente al líder socialista: "Pedro, si me estás viendo, no siy nadie, pero tienes tiempo para pensarte lo que vas a hacer el miércoles y el jueves".

Amnistía aparte, Pedrerol charló con Pablo Motos sobre el éxito de su programa en Mega. "Somos de verdad. Metemos la pata, damos noticias. La gente dice que parece una charla de bar, pero no es así. Y hacemos compañía a la gente, incluso a la que no le gusta el fútbol", declaró.

"Con Mbappé no vendimos humo"

El presentador insistió, además, en que es del Barça. Aunque hay gente que no lo entiende que sea culé, pero no antimadridista. "Si el Barcelona lo hace mal lo digo. Y si en Champions el Madrid juega con un equipo extranjero quiero que gane el Madrid".

Tampoco faltó el tema Mbappé en la conversación y su famoso 'tic-tac'. "Va a venir este verano al Real Madrid", vaticinó Pedrerol defendiendo su trabajo de hace años, cuando contó que el fichaje del crack galo estaba prácticamente hecho por el club de Chamartín: "No es que la información fuera mala, es que Mbappé cambió de opinión. No vendimos humo".

Por último, Motos se la 'jugó' poniéndole el vídeo viral de cuando fue copiloto de Fernando Alonso en el circutio del Jarama. "Tenía miedo de salir por la ventana. El cinturón estaba abrochado, pero el miedo estaba ahí. En un momento dado me quería tranquilizar y me dar la mano a mí y yo pensaba: está conduciendo con una sola mano. Se portó muy bien Fernando Alonso".

