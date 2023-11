Josep Pedrerol defiende ‘El Chiringuito’ en ‘EH’: “No vendimos humo con el fichaje de Mbappé”

El periodista deportivo Josep Pedrerol se convertía esta noche en el primer invitado de la semana en El Hormiguero. “No tengo nada que presentar”, bromeaba con Pablo Motos al entrar, pues la mayoría de las entrevistas del formato de Antena 3 son para promocionar discos, series o películas. Sin embargo, sí que se dio cuenta de que tenía algo que celebrar, y es que El Chiringuito de Jugones lleva diez años en antena.

Su programa, que se emite en Neox, tiene éxito porque, a su juicio, “somos de verdad, metemos la pata, damos noticias. La gente dice que parece una charla de bar, pero no es así. Y hacemos compañía a la gente, incluso a la que no le gusta el fútbol”, reflexionaba el invitado.

Para Motos, que no es amigo del balompié, este deporte puede separar a la gente por las rivalidades de los equipos, pero para Josep es todo lo contrario “Hablar de fútbol une a la gente, es como hablar del tiempo”, consideraba.

El comunicador catalán es abiertamente culé, pero cree que se puede ser del Barça sin ser antimadridista. “Si el Barcelona lo hace mal lo digo. Y si en Champion el Madrid juega con un equipo extranjero quiero que gane el Madrid”, aseguró. Eso hay forofos del Barça que no lo entiende, aunque los merengues le suelen decir: “eres culé que merece la pena”.

Uno de los temas que se puso sobre la mesa es el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, y que él anunció hace años. “Va a venir este verano al Real Madrid”, vaticina el experto en fútbol, que, entre risas, apuntó que tiene la misma fuente “de hace tres años, y de dos, y de uno. No es que la información sea mala, sino que Mbappé cambió de opinión. Estaba todo hecho, y a falta de 15 días (de firmar) desaparece la comunicación, Mbappé cambia por presiones y dinero”, sentencia, sobre cuando el programa anunció su fichaje en el pasado. “No vendimos humo. Es un jugador fantástico y va a llenar el Bernabeu”, prevé. Sin embargo, apunta a Jude Bellingham como el mejor jugador actual, mientras que Messi es “pasado reciente”. “Ganó el mundial, es uno de los mejores de la historia, pero Bellingham es otra historia. A los culés les cae bien, y cuando hace declaraciones habla del equipo por encima del ego”, asegura.

En la actualidad, los programas deportivos compiten contra las retransmisiones de streaming. “Los futbolistas tienen otros canales de comunicación ahora, con entrevistas menos agresivas. Serían como las tuyas”, le decía a Pablo Motos, que bromeó conque sus entrevistas son amables “salvo que venga un político”. En ese sentido, Pedrerol habló de cómo su programa usa las redes sociales para llegar a la gente más joven. “¿Qué hay que hacer cuando esos chavales dejan la tele y se van a un móvil? Pues hacer productos para el móvil, y eso intentamos hacer nosotros, acercarnos a la gente joven a través del móvil. Y es curioso, pero El chiringuito, el sector de población que más lo ve es la gente joven. Nos siguen en redes y luego siguen en directo”, asegura, rompiendo así la creencia de que la gente más joven ya no ve televisión lineal.

Además, Pedrerol reflexionó sobre como los periodistas antes se sentían “como Dios, hablábamos y nadie nos contesta, desde una especie de púlpito. Y ahora las redes sociales, te pintan la cara”. Para finalizar el tema, expuso que no hay competitividad entre televisión y streamers: “No hay una guerra, y utilizamos los nuevos medios que hay”.

Pablo Motos le puso entonces unas imágenes de él junto a Fernando Alonso en el coche, que se vieron por primera vez el pasado septiembre. “Tenía miedo de salir por la ventana. El cinturón estaba abrochado, pero el miedo estaba ahí. En un momento dado me quería tranquilizar y me dar la mano a mí y yo pensaba: está conduciendo con una sola mano. Se portó muy bien Fernando Alonso”, aseguraba con humor.

Más allá del deporte, Pablo Motos le preguntó, como catalán, qué opina de la amnistía. “Yo no me quiero creer que sea verdad lo que están diciendo que va a pasar”, opinaba. El invitado contó entonces cómo desde el famoso referéndum del 1 de octubre lo pasó mal discutiendo con la familia. “No quiero volver a eso, y ahora se ha trasladado a toda España. No puedo creer que alguien mercadee por 7 votos”, exponía, logrando aplausos del público. “No estoy criticando a nadie”, apostillaba entonces. Su reflexión continuó sobre cómo se va a perdonar una deuda de 15 mil millones, pero hay comunidades como Extremadura con deficiencias ferroviarias. “Me siento catalán y español, y no quiero que piensen que soy insolidario con el resto. Hay unos independentistas que quieren que parezcamos insolidarios. No sé dónde vamos a ir, tenemos un país de la leche”, aseguraba.

Tras reflexionar sobre cómo un parlamentario socialista de Castilla-La Mancha o Castilla León va a votar a favor de la amnistía, o cómo “un parlamentario socialista de Cáceres, que lo ha votado su gente ¿va a pasar por su calle tranquilo?”, mandó un mensaje al presidente del Gobierno en funciones: “Pedro Sánchez, tienes tiempo para pensar lo que vas a hacer el miércoles o el jueves”.

