Alfredo Urdaci gana la demanda a RTVE y tendrán que readmitirle 20 años después de su salida

La demanda que Alfredo Urdaci interpuso a RTVE en 2021 ya tiene sentencia. Y es que según informa El Debate la batalla judicial que mantenían ha sido ganada por el periodista, que podrá reincorporarse a TVE 20 años después de su salida.

Alfredo Urdaci fue director de Informativos de TVE entre 2000 y 2004; ese año pidió una excedencia por diez años tras ser cesado de su cargo y no aceptar la propuesta de la cadena pública de presentar un programa para el Canal Internacional de TVE.

En 2014, el periodista solicitó su reincorporación, que le fue denegada, y la volvió a solicitar año a año hasta 2018. Televisión Española siempre ha explicado que la plaza de Urdaci fue ocupada y que no hay vacantes en su categoría, lo que no favorece las condiciones de su reincorporación. Eso provocó que el comunicador pusiese una denuncia hace dos años, en la que reclamaba 300.000 euros como el salario no percibido desde 2015.

['Salvados' recuerda el papel de Alfredo Urdaci en la manipulación de TVE sobre el Prestige]

“El derecho del actor a ser reincorporado como informador con el salario que resulte aplicable en dicho momento y sin perjuicio de la suma que se pueda fijar en ejecución de Sentencia si procede por el período correspondiente el 17 de enero de 2015 hasta la efectiva reincorporación en concepto de indemnización”, ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En su etapa como director de Informativos de TVE se vio envuelto en numerosos casos marcados por la manipulación. El más recordado de todos fue el caso de la huelga del 20 de junio de 2002, que acabó con una condena por parte de la Audiencia Nacional por manipulación informativa. Los informativos de Televisión Española fueron señalados más tarde por la cobertura de los atentados del 11 de marzo de 2004, ya que siempre señaló la autoría de ETA, y por las elecciones del 14-M del mismo año.

Durante sus años de excedencia, Urdaci participó en programas como El club de Flo, y en 2009 se convirtió en jefe de prensa del constructor Francisco Hernando, conocido como “Paco El Pocero”. Entre 2014 y 2017 fue director de Informativos en 13TV, y tras ser despedido de la cadena junto a otros rostros conocidos como Nieves Herrero, fue colaborador varias semanas de Sábado Deluxe. En una entrevista en ese mismo programa de Telecinco, señaló que Televisión Española “siempre ha tenido un problema con la clase política que tenemos. No quieren desarrollar esa televisión cómo debería ser” y que está “internamente muy politizada por los sindicatos, que juegan su fuerza con un papel muy político”.

Sigue los temas que te interesan