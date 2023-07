'Código 10' emite las imágenes del asesinato a una anciana sin el consentimiento de la familia: "No lo habéis pedido"

Código 10 se ha visto envuelto en una agria polémica. El programa de sucesos que presentan Nacho Abad y David Alemán en Cuatro cada martes, traspasó la línea al emitir las imágenes del asesinato de Amelia, una anciana dependiente de 92 años, a manos de su cuidadora, sin el consentimiento expreso del hijo de la víctima.

El espacio emitió en prime time la grabación de la cámara situada en la habitación de Amelia, en la que se ve cómo la asistenta asfixiaba a la mujer poniéndola un cojín sobre las vías respiratorias. Se escucha perfectamente cómo la víctima agoniza. La cámara también capta la reacción posterior de la cuidadora.

Código 10 también emitió la secuencia cuando la asistenta da la voz de alarma a la hija de Amelia a la mañana siguiente de los hechos, ocurridos el 20 de noviembre de 2021, así como la intervención de los sanitarios que únicamente pueden certificar la muerte.

Acto seguido a emitir las imágenes del asesinato, Nacho Abad dio paso a Roberto, el hijo de la víctima, que entró al programa a través de videollamada. "Le hemos pedido permiso para emitir el vídeo que ustedes acaban de ver", dijo el presentador en primer lugar informando, además, que la cuidadora había sido condenada a prisión permanente revisable.

"Permiso a mí no me lo habéis pedido. Eso lo habéis sacado del sumario. Y permiso a la familia de emitir estas imágenes no lo habéis hecho", recriminó Roberto, a lo que Abad espetó: "Me dice el director que te habíamos comentado que íbamos a emitir las imágenes y que tú habías dado el visto bueno".

"Vamos a ver, que me ibais a entrevistar, sí. Pero que ibais a emitir estas imágenes así de duras... Es la idea del director... pero emitidas ya están emitidas", aseguró el hijo de la víctima con aparentes gestos de incredulidad. Así, Nacho Abad se vio obligado a "pedir disculpas" por lo sucedido.

Código 10 también se llevó un aluvión de críticas en redes sociales después de emitir en exclusiva los audios de la declaración de Dani Alves a la jueza. El exfutbolista del Barça continúa en la cárcel después de la presunta violación a una chica en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022.

Todos estos asuntos hicieron que el programa registrara récord de audiencia. Código 10 firmó un buen 6,3% de share y 468.000 espectadores en el prime time de Cuatro.

