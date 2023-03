Los ocho retos a los que se enfrenta el estreno de ‘Tu cara me suena 10’, la edición más tardía

Un mes justo. Es el tiempo que falta para el estreno de la décima temporada de Tu cara me suena. Eso sí, teniendo en cuenta que Antena 3 decida como en anteriores ocasiones emitirlo en viernes y, por tanto, esperar a que la tercera edición de El desafío termine, que lo hará a mediados del próximo mes de marzo.

De todos modos, y siguiendo con la política de promociones de la cadena, ésta ya ha empezado a lanzar pequeños teasers de Tu cara me suena 10 para ir abriendo apetito de los acérrimos seguidores del que es ya uno de los formatos de televisión made in Spain más exportados y versionados de la historia.

Sin embargo, y como todo en televisión, diez temporadas no son garantía de (casi) nada. Y Tu cara me suena se enfrenta a múltiples desafíos en la que es la edición más tardía de las emitidas hasta la fecha. ¿Conseguirá revalidar un éxito que le acompaña desde que fuera estrenado en septiembre del 2011?

El mayor espacio de tiempo entre ediciones

El 4 de marzo de 2022 y tras 15 galas, Tu cara me suena 9 cerraba sus puertas proclamando a Agoney como ganador. Cuatro meses desde su estreno en noviembre de 2021, en los que el programa conseguía firmar una cuota media del 21% de share, dos puntos más que la edición anterior. Y disparándose en la final hasta el 25,4% con más de 2,7 millones de espectadores.

Sin embargo, la audiencia esperaba que su nueva temporada regresara en otoño, pero no. Antena 3, con overbooking de formatos en prime time y con las audiencias a su favor, decidía prorrogar la vuelta de Antena 3 unos meses, hasta previsiblemente el próximo mes de marzo.

Un tiempo, entre el estreno de una temporada y otra de algo más de un año, nunca antes visto. Queda por ver, si sus seguidores siguen estando ahí para volver a otorgarle un seguimiento masivo.

El apego con la actualidad

Es precisamente esta distancia entre el estreno de la novena y la décima temporada, uno de los retos del programa. Si hay algo por lo que éste se caracteriza es por su apego a la actualidad, con sus bromas y temas musicales que imitar que, en ocasiones, son recientes y están de moda. Esa distancia temporal puede jugar en contra de TCMS10 y que los temas elegidos queden anticuados y desactualizados.

La buena estrella de Antena 3

Tu cara me suena, pese a llevar más de una década en emisión, no es un formato con una imagen de sobresaturación entre la audiencia -como puede ser La isla de las tentaciones al haberse emitido tantas entregas seguidas-. Queda por comprobar si su aún buena imagen también va en sintonía a la buena marcha de los últimos estrenos de la cadena, tanto en formatos en prime time como en day time.

Un liderazgo... ¿inquebrantable?

Pese a algunas derrotas puntuales, Tu cara me suena ha demostrado ser todo un titán en lo que audiencias se refiere. Antena 3 parece tener los viernes asegurados de estrenar el programa en marzo y estirar la nueva temporada hasta julio. Sus audiencias, casi siempre por encima del 20% de share, son un desafío que más que aumentar debe saber mantener tal y como se encuentra el consumo actual de la televisión en abierto.

La pérdida de audiencia de los grandes formatos

Supervivientes, La isla de las tentaciones, Got Talent… y otros formatos de prime time no dejan de marcar mínimos de audiencia en los últimos años. Es lógico, por otra parte, dado la cada vez mayor presencia de las plataformas entre los hábitos de consumo del espectador.

Es precisamente este otro desafío de Tu cara me suena 10, el de mantener unas audiencias altamente competitivas e intentar no firmar menos del 16,9% de media que marcó su edición menos vista, la sexta.

Agoney celebrando su triunfo en TCSM 9

La 'incertidumbre' del casting

No es algo nuevo que, en prácticamente todas las ediciones, haya voces a favor y en contra del casting del programa. Hay quienes siempre esperan nombres más potentes. En esta nueva edición, hay nombres de relumbrón como Anne Igartiburu, Susi Caramelo, o Merche, pero otros menos conocidos como Andrea Guasch o Jadel, que pueden despistar a cierto target de público.

Cómo actuará la competencia

Habrá que ver también las cartas con las que juega la competencia. A tenor de los datos actuales y, de estrenarse en viernes, parece que no lo tendrá complicado con una oferta cinematográfica de La 1, que no llega al doble dígito, y un Deluxe que apenas roza el millón de espectadores y el 10% de cuota, en una crisis que se alarga ya muchos meses. El desafío de Tu cara me suena 10 no solo pasa por auparse como opción ganadora, sino también en aumentar el consumo de televisión los viernes por la noche.

Sin galas en directo

Uno de los grandes atractivos de Tu cara me suena ha sido siempre emitir la recta final en directo. Esta próxima edición será la primera vez en la historia del programa en que se emitan todas las galas de la edición grabadas, sin galas en vivo, incluyendo semifinales y final. ¿Se filtrará el nombre del ganador? ¿le restará interés entre la audiencia?

