Laura Londoño relata su mala experiencia con el director de ‘Sin senos no hay paraíso’: “Quería conmigo”

Este 8 de marzo prácticamente todas las cadenas de televisión celebraron el Día Internacional de la Mujer. Podría decirse que también es el caso de Cuatro, que ofreció una nueva entrega de Planeta Calleja, y aunque no giró alrededor del 8-M, sí que puso sobre la mesa situaciones que ha vivido su protagonista por el hecho de ser mujer.

La estrella de la noche era Laura Londoño, actriz de series de éxito como Café con aroma de mujer, y viajó junto a Jesús Calleja hasta Colombia. Durante la experiencia, la actriz denunció lo que le ocurrió con el director de una de las primeras series en las que trabajó, Sin senos no hay Paraíso, ficción que en España fue adaptada por Telecinco como Sin tetas no hay Paraíso.

“Lo primero que hice fue una obra de teatro y el televisión era una novela que se llamaba Las profesionales del servicio y Sin senos no hay Paraíso fue lo segundo que hice y con eso me tocó irme a México”, exponía la actriz colombiana, que no guarda un buen recuerdo de aquel proyecto.

Afirma que la serie fue bien, pero que ella “tenía un malentendido con el director, yo creo que quería algo conmigo, yo le dije que no y no me volvió a dirigir la palabra en el set. No me volvió a dirigir, fue un poco incómodo”.

Jesús Calleja entonces quiso saber qué le dijo el director. “La invitación era que su habitación está ahí, no me decía que iba a haber una repercusión si yo no hacía lo que me estaba sugiriendo, simplemente sucedía”, lamenta la intérprete, que se encontró entonces con “un muro”. “Me estaba ignorando, siendo mi director era una presión. Yo tenía 18 años”, afirmaba

En Planeta Calleja ha sido la primera vez que Laura Londoño ha contado este episodio de su trayectoria profesional, y relató que entonces no tenía el carácter que tenía ahora. Sí se lo dijo a su madre, pero estaban lejos. “Hoy contarlo es distinto porque tenemos todo un movimiento de ese tema y en esta industria, pero en se momento era como: soy el director, soy un señor, tú eres una niña, eres una actriz”, continuó diciendo. Ese mal episodio fue lo que provocó que se fuese, y que comprendiese que una cosa es la actuación y otra industria.

Sobre Café con aroma de mujer, Calleja quiso saber si era verdad algunos de los rumores que había sobre ella y William Levy, el protagonista masculino. Así, le explicó que tuvieron días en los que no se llevaban nada bien y que hubo peleas en el rodaje, pero le restó importancia al asunto, y culpa tanto a su compañero como a sí misma, y que iban muy relacionadas con la manera de enfocar los personajes. Sobre un posible romance entre ambos, Laura Londoño se limitó a reírse.

