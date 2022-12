Josema Yuste se pregunta por qué no puede llamar “maricón” a alguien del “gremio homosexual”

Este jueves, en Horizonte, Iker Jiménez recibió como primer invitado al humorista Josema Yuste, quien actualmente tiene en cartel la obra teatral El aguafiestas, que protagoniza y que él mismo ha adaptado de un texto del francés Francis Veber. Durante el encuentro, ambos hablaron sobre los límites del humor, algo que ha generado numerosos debates a lo largo de los últimos años.

Iker Jiménez le preguntó por la línea roja del humor, y si desde su punto de vista había bajado la misma. “Ha bajado cinco o seis peldaños respecto a hace 25 o 30 años”, decía entonces Yuste, quien afirma que él intenta hacer reír a la gente tratando que “los gags sean divertidos, ingeniosos, cachondos, pero que no ofendan”. Y añadió: “Hay gremios actualmente con los que no puedes hacer humor, es muy complicado. Antes sí podías hacerlo y no pasaba nada”, opinaba. “Y no pasaba nada”, repetía Iker, validando sus palabras. “Como la raza negra, los homosexuales, hacías humor de una forma blanca y no pasaba nada”, seguía explicando el invitado, que puso un ejemplo de esas líneas que ya no pueden cruzarse. “Yo he visto gays entre ellos llamarse maricón y no pasa nada, pero que no se te ocurra a ti”, justificaba.

Josema afirma que a él no hay ninguna forma de callarlo, que literalmente no le calla ni Dios, y aunque le hayan criticado muchas veces no se achanta. “Si tengo mis principios para no hacer ciertas cosas me da igual el resto”, afirmaba el que fuese miembro del grupo humorista Martes y Trece. Y culpó a la política de haber empeorado a la gente, pues la política “es más carroñera, más mediocre. Y esos políticos han hecho que la gente nos enfrentemos o nos polaricemos, no es la gente. Es la política la que ha ensuciado y llenado de podredumbre a las personas, nos la cogemos con papel de fumar porque tenemos miedo a lo políticamente incorrecto”.

[¿Por qué se separaron Martes y 13? Así lo han contado Josema y Millán Salcedo en la televisión]

Del mismo modo, Josema criticó la actual era de las redes sociales, y afirma que no está en ellas porque le importan “un carajo”, y que hay muchísimo negativo en ella. “Hay gente que llega a suicidarse, o volverse loca, o entrar en depresión por eso, por el qué dirán de millones”, se justificaba. Y añadía que en la era en la que él se colaba en nuestras casas a través de la televisión, hace ya 30 años, el qué dirán solo le venía de vecinos o primos, y que era algo mucho más saludable.

En este repaso, Josema mencionó el que todavía sigue siendo el sketch más polémico de Martes y Trece, el de “mi marido me pega”. Una recreación del programa Hablemos de sexo, emitido el 31 de diciembre de 1991, en el que Millán Salcedo, su compañero artístico, encarnaba a una mujer con la cara llena de moratones, que contaba mirando a cámara y llorando que su marido le maltrata físicamente. Josema defiende este número porque “esa cara de Millán es supercómica. No se criticaba a nada ni a nadie, ni era una exaltación de nada. Y le han dado la vuelta, y lo han visto...”, justificaba. Iker Jiménez entonces le preguntaba que quién le daba la vuelta al tema, y Yuste afirmaba que “gente con malas intenciones y envidias”.

[La vuelta de Martes y Trece: se reencuentran en 'La noche D' e improvisan un sketch]

Poco antes de terminar la charla, se mencionó a humoristas españoles del pasado, como Eugenio y Tip y Coll, quienes “eran libres para crear”. Y entonces el actor matizó: “Tip y Coll (eran libres para crear) con Franco, y nadie les decía nada. Estoy convencido de que no, ese matiz hay que dejarlo claro”.

Todo esto podría ser el resumen de la entrevista de Josema Yuste, a grandes rasgos. Y expuestos sus puntos, me gustaría analizar algunas de sus afirmaciones. Para empezar, resulta curioso que él lamente que la gente tenga la piel fina con el humor, cuando en más de una ocasión (en La Sexta Noche, en EsRadio, en Chester) ha señalado a Dani Mateo por el sketch en el que se sonaba los mocos con la bandera de España, pues a él eso sí le parecía ofensivo, y aseguraba que a millones de personas más, también. Ahí no valía la justificación de la cara supercómica de Dani mientras se sonaba, que no se criticase a nadie, o que no se exaltase nada. Le dio la vuelta al tema, como dice que ahora hacen con su número de 1991.

Señaló a “gente con malas intenciones y envidiosas” como los culpables de que el número de “mi marido me pega” ahora nos haga llevarnos las manos a la cabeza. Parece que sigue sin entender que la violencia machista es una lacra social, que ha provocado que en este 2022 al menos 40 mujeres hayan muerto a manos de sus parejas o exparejas, y que otras tantas, con vida, estén viviendo un infierno para que sus agresores no las encuentren. Y eso si es que han podido salir de su casa.

Además, se le olvida que su propio compañero, Millán Salcedo, ya se disculpó sobre el gag hace 20 años, cuando publicó sus memorias tituladas En mis trece. “Hice de mujer maltratada, parodia que nunca debí hacer. Aduzco en mi defensa que en aquellos tiempos no existía la pavorosa información de la que hoy día disponemos. En ningún momento quise reírme de semejante tragedia. Si alguien pensó que lo hice con malicia es que no me conoce. Nada más lejos de mi intención. De haber sido hoy, que contamos con tantos y tan desgraciados ejemplos, no se me habría pasado por la cabeza ni de lejos”, afirmaba el actor en esta obra, en una postura que dista mucho de la que mantiene Josema.

Y luego está el tema de cómo los “gremios” de personas negras u homosexuales le ponen más complicado el hacer humor, al no poder tratarlos. Se ve que la única forma de hacer risa con una persona homosexual que se le ocurre es llamarla maricón. Y lamenta que los homosexuales puedan, podamos, llamarnos entre nosotros maricón y que no pase nada, pero que no consintamos que nos lo digan desde fuera. Porque tampoco se ha molestado en entender que hemos conseguido reapropiarnos del insulto que tantas veces nos han dicho desde pequeños para hacernos daño. Que diciéndolo nosotros conseguimos, al menos, en parte, que deje de doler, pero no por ello puede venir cualquiera de fuera a soltarlo en nuestra cara.

Él señala a las redes sociales como un arma que hace que la gente se suicide o caiga en depresión, pero no quiere reconocer que la homofobia provoca lo mismo. Que el promover el humor hacia las personas homosexuales por el hecho de serlos provoca que haya jóvenes (y adultos) que se quiten la vida, que les echen de casa, que les acosen en su trabajo. Por supuesto que los homosexuales podemos estar en el centro de chistes y números de humor, pero no es lo mismo reírse de un personaje gay al que le pasa algo, que reírse de un personaje porque es maricón.

No puedo cerrar este repaso sin mencionar cómo Josema ha dado a entender que con el franquismo se podía hacer humor con más libertad que ahora. Claro, cómo iba nadie a quejarse de un chiste de mariquitas, por ejemplo, si es que existía una ley que los encarcelaba. Su ejemplo es Tip y Coll, dúo cómico que siempre fue un referente citado para Martes y Trece a la hora de entender el mundo del espectáculo. Pero se le olvida nombres de otros compañeros como el de Vicent Miguel Carceller y Carlos Gómez Carrera 'Bluff', quienes fueron fusilados en 1940 por la publicación de viñetas satíricas en una revista. Igual, con Franco, tanta libertad no había. Citando al propio Yuste, “ese matiz hay que dejarlo claro”.

Sigue los temas que te interesan