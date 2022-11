Paz Padilla se cuela en ‘Joaquín, el novato’ de Antena 3 antes de su vuelta a Mediaset

Este miércoles se emitió la última entrega de Joaquín, el novato, el programa de entrevistas en el que el futbolista del Real Betis Joaquín Sánchez charla con profesionales de todos los ámbitos para buscar una nueva profesión el día que se retire. Y el invitado que puso el broche de oro fue Antonio Resines, quien le explicó al deportista algunos de los secretos de su oficio, como que se estudia los guiones por la noche antes de dormir.

Resines no fue el único actor que apareció en el programa: en su tramo final se sumaron al programa Santiago Segura y Paz Padilla. Esta última, en concreto, puso a prueba los conocimientos adquiridos por Joaquín durante su charla con Resines protagonizando con él “secuencias de cama y eso”. Algo para lo que ya habían preparado al espectador, pues Joaquín, en concreto, sí que había preguntado a Resines por los papeles “de seducir, de tocar”. “Yo me tiro a la piscina sin agua y todo” advertía a Joaquín a Paz, antes de ponerse con ella manos a la obra.

Lo llamativo del asunto es que Paz Padilla haya reaparecido en televisión de la mano de Atresmedia. Hay que recordar que el pasado mes de enero, Paz fue despedida de Mediaset después de que abandonase el plató de Sálvame, donde ejercía de presentadora, tras una fuerte discusión con su compañera Belén Esteban.

En el mes de junio, Mediaset lanzaba una nota de prensa en la que informaba de que había retomado la relación laboral que le unía con Paz Padilla, y que se mantendrá en los mismos términos que la humorista andaluza firmó en 2021. Según apuntaba el escrito, la incorporación de Paz Padilla no se produciría de manera inmediata, sino al finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses, entre los que podría encontrarse esta intervención en Joaquín, el novato, además de su gira con la obra teatral El Humor de vida.

De hecho, Paz Padilla solo ha vuelto a Mediaset, de momento, para promocionar esta función teatral en el desaparecido programa Ya es verano. “Según me dijeron, me querían aquí y yo estoy donde se me quiere. Donde no se me quiere, me voy”, dijo entonces sobre su vuelta. Sin embargo, de momento, no ha vuelto a aparecer como presentadora o actriz en ninguna de las producciones del grupo de comunicación.

