Patricia Pardo se enfrenta a una colaboradora de 'AR' que critica el cuerpo de la reina Letizia

El programa de Ana Rosa ha cubierto la actualidad informativa sobre la reina Letizia, que se encuentra junto a toda la familia real en Oviedo por Los Premios Princesa de Asturias de este año, que comenzaban en la tarde del pasado jueves con el tradicional concierto de la Orquesta de la Fundación en el Auditorio Príncipe de Asturias.

Los colaboradores del programa presentado por Joaquín Prat y Patricia Pardo no han dudado en arrojar su opinión sobre el vestuario escogido por Letizia en la pasada jornada. "Me parece que va estupenda. El otro día la criticaron por enseñar la espalda y ayer lo volvió a hacer", comentaban algunos de ellos.

Pero las opiniones sobre la reina Letizia han creado tensión en el plató del programa de Unicorn Content. Sobre todo tras la intervención de una de las redactoras y colaboradoras del programa, Nuria Chavero.

"Para mí Letizia iba espectacular, pero lo que más me ha llamado la atención ha sido esa tonificación de espalda, de brazos... Ya sabemos que ella es una loca del deporte", pero la tertuliana no podía terminar su argumento al ser interrumpida por la presentadora con un tono desafiante.

"No, perdonadme, loca del deporte no. Y parece mentira que lo digas tú, que también eres una loca del deporte. Ella hace deporte, tiene un cuerpo estupendo. Basta ya de criticar a una persona porque le guste hacer deporte, critiquemos a los que comen bollos a todas horas", le reprochaba visiblemente molesta. "Basta ya de criticarla por eso". insistía.

En ese momento, su compañera se intentaba excusar, asegurando que ella "también es una loca del deporte", y que su comentario iba con "admiración a su tonificación". "Bueno. Muchas personas la critican demasiado por eso", apuntaba de nuevo Patricia Pardo sin creerse del todo el argumento.

"En las fotografías hay sombras, y eso hace que parezca más exagerado, pero entiendo que haya gente que no le guste", aseguraba Miguel Ángel Nicolás. Un argumento que volvía a prender la llama en la gallega: "Pero ¿por qué molesta una mujer sana? No lo entiendo, nos indignamos por esto...".

Por su parte, Paloma Barrientos aseguraba que "no hace cinco horas de deporte, sino que realiza escalada". Isabel Rábago, también presente en el plató, no dudaba en arrojar su opinión: "Su cuerpo tiene muchas horas de trabajo, que no se las puede permitir la mayoría de los mortales".

