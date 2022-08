Gloria Camila Ortega y el currículum televisivo que se ha forjado gracias a hablar de su familia

Gloria Camila Ortega es una de las primeras concursantes anunciadas de Pesadilla en el paraíso, el próximo reality de Telecinco. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano participará así en su segundo reality tras haber formado parte de Supervivientes 2017. Lo hará, además, en uno de los momentos más complicados para su padre, que se encuentra en plena crisis con Ana María Aldón, un conflicto del que la hija del diestro no ha dudado en hablar en cada una de sus apariciones televisivas.

Gracias a que su familia está de plena actualidad, la joven ha conseguido importantes proyectos profesionales, y es que a su entrada a la granja de Telecinco se ha sumado su estreno como colaboradora en otros formatos como Ya es verano o Ya es mediodía, trabajos en los que ha seguido hablando de la crisis entre Ortega y Aldón.

Atrás queda, de momento, la intención de la hija de 'La más grande' de forjarse una carrera como actriz, objetivo para el que no ha recibido ninguna formación y que se materializó en su más que cuestionada participación en Dos vidas, la serie diaria que La 1 emitió en sus tardes hasta el pasado febrero.

[Gloria Camila Ortega sigue aprovechando su crisis familiar y ficha por 'Ya es mediodía']

Desde que alcanzó la mayoría de edad, Gloria Camila ha tratado de labrarse un currículum televisivo aparentemente apartado de su condición de famosa. Así, hizo sus primeros pinitos como consejera en Mujeres y Hombres y Viceversa y, después de su paso por Supervivientes, se convirtió en reportera de Volverte a ver y colaboradora de los debates de las siguientes ediciones del reality.

Sin embargo, desde que se emitiera la primera docuserie de Rocío Carrasco a principios de 2021, la exposición televisiva de Gloria ha estado vinculada exclusivamente a su vida personal, algo de lo que ella ha querido renegar en varias ocasiones.

Pese a que su fichaje por Ya son las ocho se anunció como el de una colaboradora más que iría a comentar asuntos varios, en la práctica todo el interés de sus intervenciones ha radicado en sus conflictos personales, ya sea con su hermana, con la mujer de su padre o con la hija de esta.

Hace poco más de un mes, en plena polémica familiar, Gloria Camila no dudaba en llamar a su padre en directo en el ya cancelado programa vespertino de Telecinco. El diestro era tajante: "Estoy cansado. Estoy agotado por ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como yo soy. Es la primera vez que digo esto. Yo pido a todos los míos, primero a Gloria, que la quiero con toda mi vida, y a mi mujer, y a mi niño, que me dejen que haga mi vida", rogó. A pesar de ello, tanto la esposa como la hija del torero han seguido con su guerra mediática y su cruce de acusaciones.

Pese a su doble rasero a la hora de juzgar la exposición de su entorno mientras ella cobra por lo mismo, lo cierto es que la hija de Ortega Cano ha gozado de un sorprendente viento a favor en los platós en los que colabora, sin que nadie le haya reprochado que esté contribuyendo a agrandar la bola de sus conflictos familiares. Así lo denunciaba María Patiño este lunes en Sálvame, tras conocerse la participación de Gloria en Pesadilla en el paraíso: "Si llega a ser Gema Aldón, la hija de Ana maría Aldón, la que entra en el reality, aquí se monta la mundial", espetó.

No le falta razón a la periodista, pues en los últimos tiempos Ana María Aldón se ha visto sometida a contundentes juicios públicos por expresar en los medios lo que siente en este momento de su vida, desplazada por Ortega Cano y ninguneada por la familia del torero. Gloria Camila, por su parte, ha utilizado su exposición mediática para atacar a la mujer de su padre y abrir cada vez más la herida, pero ninguno de sus compañeros parece ver mal esa actitud.

No obstante, el paso de la joven por el reality abrirá la veda para que salga de su zona de confort y tenga que hacer algo más que comentar su vida personal en platós 'amigos'. Quizá este sea el paso definitivo para que Gloria Camila reconozca que no hay tantas diferencias entre ella y Ana María Aldón o Rocío Carrasco, cuya exposición ha censurado mientras su principal sustento sigue siendo hablar de su vida en televisión.

Sigue los temas que te interesan