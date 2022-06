Kiko Matamoros se rompe en el puente de las emociones de ‘SV’: “Soy un monigote televisivo”

Kiko Matamoros fue uno de los protagonistas de la gala de anoche en Supervivientes: Tierra de nadie. Primero, porque, por tercera semana, fue el primero de los nominados en salvarse gracias al apoyo del público, así que el tiene garantizada su permanencia en la competición durante diez días más. Y segundo, porque protagonizó el conocido puente de las emociones, en el que los concursantes se enfrentan a alguno de los momentos más duros de su pasado, subiendo los peldaños de un puente.

En un alarde de generosidad, Kiko aceptaba el reto. “En mi vida hay cosas que se conocen, muchas, y otras que no. Creo que es un compromiso con los espectadores: ser honesto y decirles cómo soy y quién es Kiko Matamoros”, decía el habitual colaborador de Sálvame.

Uno de los temas que trató fue sus hijos. “Hay algo que me avergüenza en mi vida, en mi trayectoria, que es mi papel de padre. Creo que no he sabido estar a la altura de lo que mis hijos se hubieran merecido”, decía Kiko, quien es padre de personajes muy conocidos en la televisión como Diego, Laura y Anita Matamoros.

Matamoros reflexionó sobre el paso del tiempo. “De repente te das cuenta de que ni tus hijos han disfrutado suficientemente de ti, ni tú de ellos. Es un gravísimo error que he cometido que creo que no tiene reparación”, reconocía, y esperaba poder “edulcorar” a partir de ahora la relación para que tengan un buen recuerdo de él el día que no esté.

En otro peldaño hablaba de la decepción que ha podido tener consigo mismo. “He elegido un tipo de vida más fácil, ser un monigote televisivo, supongo que eso no era lo que mis padres querían de mí”, valoraba. Además, comparaba su trabajo con el de un payaso que puede alegrar la vida a los demás, y que ese es su consuelo.

Otro aspecto en el que se abrió fue en su relación con sus padres, y cómo descuidó a su madre cuando sufrió demencia por cobardía, pues le daba pena verla. “No fui capaz ni de esparcir sus cenizas, fueron mis hermanos. Es un episodio que me atormenta y vive conmigo”, siguió diciendo. Sobre su padre, reconoció que aprendió a quererle una vez había muerto, pues “se equivocó mucho”, pero también admitía que él había sido “peor padre” que su propio progenitor.

Sobre las drogas, tema del que ya ha hablado en su aventura en Supervivientes, aseguró haber “jugado con la muerte” por haber sido adicto a la cocaína 50 años. “Quiero que la gente sepa que estoy en fase de recuperación. La inicié un mes y medio antes de venir al concurso”, afirmaba, dando un mensaje de esperanza a otros en su situación. “Tenía la mucosa casi necrosada. La droga es posible que no mate tan violentamente como se dice, pero mata, hace mucho daño”, añadía.

Tras finalizar el puente, Kiko recibió unos pergaminos escritos por cuatro de sus hijos, pero no había ningún mensaje de Anita, la hija que tuvo con Makoke y con la que no mantiene relación. Sobre ella, dijo que solo espera que sea feliz y que “sepa que para quererla no tengo que tenerla al lado. No la olvido, forma parte de mi vida y yo de la suya. La llevo en el corazón”.

