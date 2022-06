La "veleta" Rosa Benito: de apoyar a Rocío Carrasco a cambiar su versión para alinearse con Antonio David

Rocío Carrasco ha vuelto a la primera línea mediática con el estreno de En el nombre de Rocío, la docuserie con la que pretende desvelar todos los detalles de su turbulenta relación con su familia mediática. Si en los dos primeros episodios su tío Amador Mohedano ha sido uno de los peor parados, es previsible que también se aborde la implicación de Rosa Benito en toda esta historia y su llamativo cambio de postura en el conflicto de Rocío con los Mohedano.

Cabe recordar que la que fuera mujer de Amador formó parte del plantel de colaboradores de Sálvame durante los primeros siete años del formato, un tiempo en el que habló largo y tendido de sus años de experiencia junto a 'La más grande'.

Tal y como la propia Rocío Carrasco narró en Rocío, contar la verdad para seguir viva y detallará en esta nueva docuserie, la actual alineación de sus familiares con Antonio David Flores no siempre fue tal. Hubo un tiempo en que el entorno de la Jurado atacaba públicamente al ex guardia civil. Muchos de ellos, de hecho, revelaron algunas de las traumáticas vivencias que la propia víctima no se ha atrevido a relatar hasta dos décadas después. Entre esas personas estuvo Rosa Benito.

La excolaboradora de Sálvame no dudó en arremeter contra Antonio David ante las cámaras, tal y como se han encargado de rescatar muchos espectadores en las redes. De hecho, en el año 2011 contó en un Deluxe el estado en que encontró a Rocío la noche en que, estando embarazada de su hijo, él estaba con su amante y no contestaba a las llamadas. "Cuando ella lo llamaba y no le cogía el teléfono, cuando yo entré en esa habitación estaba levantada, se había vuelto loca". Diez años después, Rosa afirmaría sin despeinarse en Ya son las ocho que cuando veía a Rocío con Antonio David "estaban felices, estaban bien" y que la familia nunca había visto peleas entre ellos.

La excuñada de Rocío Jurado mantuvo su defensa a su sobrina política incluso delante del propio Antonio David. Durante una visita del ex guardia civil al Deluxe, Benito le recordaba lo siguiente: "Tú le has sido infiel a Rocío con esa tal Sonsoles, igual que lo he vivido yo, lo ha vivido más gente". Una vez más, los años han modificado la versión y ahora afirma que en la familia "no se hablaba de Sonsoles para nada". Y añade: "No es que no lo haya vivido, es que no lo he sabido".

Los datos le bailan también en los aspectos más fundamentales y serios de esta historia, como es el caso del maltrato mediático que ha sufrido Rocío Carrasco. Mientras en 2011 Rosa afirmaba en el plató de Sálvame que su sobrina "todo lo que sea denunciable lo va a denunciar" y que llevaba 12 años pagando "una penitencia", en 2021 se mostraba absolutamente sorprendida por el durísimo relato de Rocío en la docuserie. "Cuando yo me entero, ya había pasado todo, ya ella estaba bien y era feliz".

Igual que Rosa Benito, el resto de familiares de Rocío Jurado también han caído en clamorosas contradicciones frente a los medios. Personajes como José Antonio (marido de Gloria Mohedano), Amador, Raquel Mosquera o José Ortega Cano han dicho una cosa y la contraria frente a las cámaras sin que se sepa cuándo decían la verdad y cuándo mentían, aunque no deja de llamar la atención que ahora se desmientan a sí mismos al escuchar todo lo que contaron de boca de la protagonista, mientras que todos muestran una excelente relación con Antonio David a pesar de las acusaciones que vertieron contra él.

La propia Rocío definía así a su tía en febrero de este año: "Según cuantas veces suene su teléfono, va cambiando de registro. Es veleta dependiendo de quién le dé el toque de atención". El tiempo dirá si Rosa vuelve a cambiar su versión para tratar de salir indemne cuando su sobrina la ponga en evidencia en la docuserie. Por el momento, la exmujer de Amador se ha apresurado a desaparecer de Twitter antes de que estalle la guerra.

