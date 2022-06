Netflix estrena 'First Class', el 'reality' que muestra la excéntrica vida de unos apasionados de la moda

'First Class', el nuevo reality de Netflix.

La plataforma de streaming ha publicado este lunes 13 de junio el tráiler de su nuevo reality, First Class, una sorprendente producción que desvelará los secretos mejor guardados de la vida de un grupo de amigos apasionados por le lujo y la moda, y que verá la luz el próximo jueves 23 de junio.

Esta producción muestra la peculiar vida de un exclusivo grupo de amigos de la clase española más privilegiada, los cuales derrochan 'talento para vivir', y con la diversión, el éxito, el arte y la moda como escenario. El 'reality' está producido por The Mediapro Studio y Rara Avis, basado en un proyecto creado por Marta Torné en colaboración con dos productores ejecutivos Álex Agulló y Roger Gual.

Desde Netflix han revelado el casting de los perfiles participantes en este nuevo 'surreality': Aldo Comas, Archie M. Alled-Martínez, Clara Courel, Lucia Sáez-Benito, Álex Agulló, Amanda Portillo, Marc y Zaida Patsy, Meilan Kao, Carola Etxart, Julie Brangstrup, Ferrán Ribó, Álex Sáez y Cristina Fontela. Entre las profesiones de estos personajes únicos hay artistas, diseñadores, periodistas y DJs... Aunque sin duda la mayor pasión de todos ellos y su mayor talento reside en su pasión por aprovechar la vida.

First Class se ha rodado en exclusivos y espectaculares escenarios de la geografía de nuestro país, desde Barcelona, la Costa Brava y el sur de Francia. La vida personal de todos ellos, su trabajo y su forma de vivir estará en el punto de mira y no habrá detalle que las cámaras de la plataforma de straming no hayan captado.

Disfrutar de la vida es un talento y es el suyo. El reality #FirstClass llega el 23 de junio. pic.twitter.com/02sUOQPivz — Netflix España (@NetflixES) June 13, 2022

"El universo que descubrimos en este proyecto, es el de un grupo de amigos que disfrutan de la vida sin miedos y con un punto de hedonismo y locura que los hacen únicos", declara la creadora y directora del proyecto, Marta Torné. "Después de estos dos últimos años que hemos vivido, creo que nos viene muy bien este homenaje a la amistad para darnos cuenta que debemos celebrar la vida cada día", añadía.

Solo quedan diez días para descubrir por primera vez un 'reality' de lo más completo, que desde una estética muy cuidada y grabado con cámaras y ópticas de cine, mostrará la realidad de una parte de la sociedad que aguarda ser de lo más curiosa.

