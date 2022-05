Así es la actuación de Chanel que podría darnos nuestro mejor puesto en Eurovisión en dos décadas

Turín acogía hoy la segunda semifinal del Festival de Eurovisión en la que otros dieciocho países se están jugando el paso a la gran final, que tendrá lugar este sábado 14 de mayo. Los diez países elegidos esta noche se unirán a los seleccionados el pasado martes, formando junto al Big Five (Alemania, Reino Unido, España, Francia e Italia) los países definitivos.

En la primera semifinal se pudo ver un pequeño adelanto de la actuación de Francia y de Italia, por ello, en la noche de hoy les tocaba a los restantes; Alemania, Reino Unido y España. Lo que significa que todos los países europeos han disfrutado de un aperitivo de la impresionante puesta en escena de Chanel Terrero y su SloMo.

Un momento muy especial para todos los españoles, ya que tal y como han confirmado los expertos en el certamen y los eurofans, es muy probable que España consiga una de las mejores posiciones en la tabla. Por ello, todo apunta a que este minuto en la gala de hoy podría disparar las apuestas en favor de la representante patria.

Pero además de este breve vídeo ante todos los espectadores europeos, la UER ha publicado esta noche los tres minutos completos de nuestra representante en el certamen. Así es la impresionante actuación de Chanel Terrero que interpretará en la gran final de la 66ª edición del Festival de Eurovisión.

En BLUPER pudimos charlar este jueves con la protagonista en Turín sobre las sensaciones previas a la actuación. La cantante nos contó que "está nerviosa, pero lo justo" y con muchas ganas de que llegue la gran final del próximo sábado. Además, la joven confesó que se emocionó mucho al vivir su primer ensayo con público este jueves. "Necesitábamos ese calor. Había un montón de banderas de España".

Preguntada por si se siente presionada porque se haya creado una burbuja en torno a su candidatura como posible ganadora, la cantante cree que no está sintiendo presión "porque me lo estoy tomando como algo bonito. Me hace ilusión vivir esto así. Lo estoy tomando como que no puedo bajar el nivel. Es un motor de activación".

"No pienso mucho en la posición. Obviamente en nuestra energía está ganar. El no ya lo tenemos, pero vamos a por el sí. Lo que pase", comentaba la cantante catalano-cubana, que se ha sentido muy segura en Turín porque llevaba ya todo su trabajo "muy hecho".

De hecho, sus ensayos en el Pala Olímpico de Turín han dejado boquiabiertos a la prensa nacional e internacional. Además, se han visto algunas de las novedades de la puesta en escena y de la coreografía, dejando entrever algunos toques flamencos y latinos. Por lo que sin duda, será el próximo sábado cuando Chanel haga vibrar a todo el público europeo con esos tres minutos de SloMo que dejarán ver su carisma y talento.

