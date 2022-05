¿Ha dejado ‘MasterChef’ su parte más de reality para centrase en la cocina. como prometió RTVE?

Hace ahora dos semanas, La 1 de TVE estrenaba una nueva edición de MasterChef en su versión de anónimos, la cual despertaba un especial interés. Y no porque se cumpliesen diez años desde su primera temporada, que también, sino porque, en teoría, el programa habría cambiado un poco su espíritu para centrarse más en la competición culinaria, dejando a un lado el factor reality.

Recordemos que en diciembre la actriz Verónica Forqué se quitó la vida tras pasar por un bache personal, al que no le vino nada bien la exposición mediática que había experimentado en MasterChef Celebrity. La actriz recibió fuertes críticas de los espectadores a través de las redes sociales, y eso terminó abriendo un intenso debate alrededor de la salud mental y los valores que debía transmitir el programa.

El 19 de diciembre, el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, aseguró en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades que reflexionarían “profundamente” sobre este asunto. “MasterChef no es un reality, sino un concurso de habilidades. A veces los matices entre uno y otro son discutibles. Es importante que, de ahora en adelante, tengamos estos valores muy presentes, que los datos de audiencia no sean el único razonamiento”, aseguró.

Unas semanas más tarde, en enero, se cerraba el casting de la décima temporada y comenzaba a grabarse los episodios que ahora estamos disfrutando. Y a falta de ver el tercero, que se emite este lunes, hay que decir que MasterChef no ha cambiado nada de nada. Y que los elementos de reality siguen ahí con la misma fuerza que antaño.

En primer término, Luismi, y al fondo, Patricia, en 'MasterChef 10'

Un ejemplo lo tenemos en el concursante Luismi, un bombero que ahora se busca un futuro más prometedor en el mundo de la gastronomía. Ha entrado al concurso soltero, y parece que hay un interés especial en que surja la chispa con una de sus compañeras, Patricia, a la cual, en principio, “solo le gustan los coreanos”, como ya se nos ha dicho en infinidad de ocasiones.

En la entrega emitida el 25 de abril, en la primera prueba, la jueza Samantha Vallejo-Nágera le preguntó directamente si Luismi le gusta, y que si le había sentado mal que se dijese que Eva, otra de las participantes, tontea con el bombero. Ella echó balones fuera como pudo: “Preguntadle a él”.

Al momento, Pepe Rodríguez, acompañado de Miki Nadal, visitaban a Luismi para interesarse por su corazón. “¿Estás sin pareja y has visto alguna oportunidad?”, quiso saber Miki. “Patri es muy pizpireta...”, respondió el aspirante. El tema no fue a más porque Luismi estaba desarrollando un plato desastroso, que acabó bautizado como “un primo del león come gamba”, pero si no, se habría continuado cotilleando. Como curiosidad, el físico de Luismi está en boca de todos, y se ha ganado la fama de tener “culo caramelo”. Hasta Jordi Cruz habla de esa forma de trasero.

Luego tenemos a Claudia, quien asegura (no sabemos hasta qué punto de broma o en serio) que le encanta el juez Pepe Rodríguez, y no nos olvidamos de María Lo y Teresa, quienes fueron pareja en el pasado. Que ya es casualidad que de tantos miles de aspirantes como dicen que se presentan en el casting final acaben cocinando codo a codo dos personas que compartieron su vida. Para echar un poco más de leña al fuego, Pepe Rodríguez hasta bromeó con la idea de que sus actuales parejas tuviesen algo mientras ellas estaban en la competición. Él lo vería muy divertido, aunque desde fuera sonaba de lo más casposo.

Así pues, a grandes pinceladas, podemos decir que el factor reality sigue ahí, casi la fuerza de antaño. El programa sigue en la misma línea de otras temporadas, potenciando los romances, las rivalidades y preguntando más a los concursantes quién les gusta que por sus inspiraciones culinarias, sus conocimientos o sus técnicas.

Recordemos, por último, que MasterChef Celebrity ha sido renovado por una nueva temporada, y en ese contrato sí que se incidió a la productora Shine Iberia que se cuidara mucho más a los concursantes y el programa se centrara en la cocina, las recetas y la transmisión de valores. Además, RTVE se guarda la carta de tener mucho mayor control de los contenidos y contará con la última palabra en la elección de los participantes.

