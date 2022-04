Twin Melody: "No nos vemos hablando de política en 'El Hormiguero', cada uno tiene que dedicarse a lo que sabe"

Las gemelas Aitana y Paula Etxeberría, conocidas como Twin Melody, son un auténtico fenómeno en redes sociales. Con más de 17,6 millones de seguidores en TikTok y 1,2 millones en Instagram, estas hermanas vascas han conquistado el mundo virtual cantando, bailando y haciendo todo tipo de retos.

En septiembre de 2020, las jóvenes dieron el salto a la televisión al fichar por El Hormiguero, donde llevan dos temporadas mostrando a la audiencia los retos virales más locos de TikTok. Esta exposición les ha permitido acceder a un público todavía más amplio y heterogéneo que en las redes sociales: "Ahora nos conoce gente de la edad de nuestros padres y abuelos", confiesan en esta conversación con BLUPER en la que, como es habitual en sus apariciones públicas, muestran una compenetración casi telepática, completando una la respuesta que inicia la otra como si hubiesen estudiado concienzudamente un guion.

Antes de convertirse en influencers, las Twin Melody compartían en YouTube sus vídeos interpretando versiones de grandes éxitos internacionales, demostrando sus dotes para la música. Ahora siguen reivindicando su papel como compositoras y cantantes y acaban de lanzar Ciao, un tema en el que colaboran con Emma Muscat, quien representará a Malta en Eurovisión 2022 el próximo mes de mayo. Y este puede no ser el último vínculo eurovisivo de las gemelas, pues aseguran que les encantaría presentarse al Benidorm Fest y competir por representar a España en el certamen europeo.

Acabáis de publicar 'Ciao' con la cantante maltesa Emma Muscat. ¿Qué sensaciones tenéis tras el lanzamiento?



Estamos supercontentas con la canción, nos gusta mucho porque es muy marchosa y tiene un mensaje claro, que es que no necesitamos a nadie y hay que decir 'chao' a las personas que te hacen daño.

¿Cómo ha sido conocer a Emma?

Emma es supersimpática, la conocimos el día del videoclip, pero ya la conocíamos de redes. Ella nos seguía y descubrimos que cantaba canciones superbonitas, así que hicimos esta canción, se la propusimos y aceptó.

No es la primera vez que cantáis un tema de empoderamiento y contra las relaciones tóxicas. ¿Os parece un mensaje necesario entre los jóvenes?

Sí, muchas veces cuesta decir adiós, pero al final merece la pena. No tienes que estar donde no te dan tu lugar. Muchas veces pensamos "prefiero no dejarlo porque no voy a conseguir algo mejor", pero si estás sufriendo, algo mejor vas a conseguir, es mejor estar solo que mal acompañado.

Emma va a representar a Malta en Eurovisión 2022. ¿Habéis hablado sobre el Festival con ella?

Sí, la conocemos desde hace un año y nos enteramos de la noticia hace dos meses, cuando se anunció. Cuando le propusimos la canción no había sido elegida, no teníamos ni idea, y grabamos el videoclip cuatro días después de que la anunciaran. Estaba nerviosa, pero contenta.

¿Os gustaría presentaros al Benidorm Fest?

Sí, claro. Si estamos a gusto con la canción y con el show, adelante.

¿Habéis pensado en algo para la edición que viene?

Todavía no hemos pensado nada, pero habrá que empezar a preparar algo.

Después de todo lo que ha pasado con Chanel y toda la polémica que ha habido, ¿no os da respeto participar?

No, porque siempre hay haters. A nosotras la gente nos conoce mucho por TikTok, pero participando en algo así podrían conocernos más como cantantes.

Las Twin Melody tienen más de 17,6 millones de seguidores en TikTok.

¿Creéis que hay prejuicios con lo que supone trabajar en las redes?

Sí, la gente piensa que es sólo hacer vídeos, pero no. Hay mucho trabajo por detrás, además nosotras también hacemos música. En general, tanto las redes como el trabajo artístico están poco valorados. Parece que estudiar matemáticas es mucho mejor que estudiar artes y no tiene por qué, cada uno tiene su talento.

¿Habéis notado que vuestra exposición ha crecido gracias a 'El Hormiguero'?

Sí, estamos supercontentas. Ahora nos conoce gente de la edad de nuestros padres y abuelos. Hace poco nos paró por la calle una abuela de 95 años y nos dijo "ay, sois la de El Hormiguero" y nos hizo mucha ilusión.

¿No os dio vértigo dar el salto a la televisión?

No, nos lanzamos de cabeza.

Dentro del programa, ¿os gustaría participar en alguna otra sección? Por ejemplo, en la tertulia política.

Cada uno tiene que dedicarse a lo que sabe, nosotras nos vemos haciendo lo que hacemos en la sección de TikTok. Podríamos hacer otras secciones, pero relacionadas con las redes o la música.

Habéis hablado muchas veces de vuestra fe cristiana. ¿Tenéis alguna canción de esta temática?

Sí, tenemos dos canciones.

¿Notáis que hay prejuicios por este tema?

No. Nosotras lo que hacemos es compartir nuestra fe, no obligamos a nadie y respetamos el punto de vista de cada uno. Siempre hay gente que te critica por todo, pero en general respetan las creencias de cada uno.

¿Qué más se viene en lo profesional en el futuro próximo?

Para este año estamos preparando conciertos con un concepto diferente, que no sea canción tras canción. Queremos interactuar con el público, grabar algún TikTok, tener sorpresas... Va a ser un show diferente y tenemos muchas ganas.

Habéis participado en tres series. ¿Os gustaría volver al mundo de la interpretación?

Sí, mientras nos encaje el papel, no nos cerramos puertas.

¿Hay alguna serie en la que os gustaría participar?

No sabría decirte. Una de gemelas, como 'Tú a Londres y yo a California'.

En cualquier caso, siempre todo juntas, ¿no?

Sí, no nos vemos por separado. Todo juntas menos el novio (risas).

