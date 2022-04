José Cabrera reaparece en televisión tras el fallecimiento de su mujer: "Necesito estar ocupado"

El psiquiatra forense, José Cabrera, reaparecía en el programa matinal de Antena 3 (Espejo Público) donde no dudaba en contarle a Susanna Griso cómo se sentía tras la trágica muerte de su mujer hace algunas semanas, a causa de un trágico accidente que se hacía público hace pocos días.

Es la primera vez que volvía a un plató de televisión desde el terrible suceso. El matrimonio se encontraba de vacaciones en Marbella, cuando ella se atragantó con un trozo de zanahoria, desembocando un atoramiento en la glotis que desembocaba en una asfixia.

Cuando los hechos ocurrieron no se hicieron públicos, y el doctor en Medicina continuó acudiendo a sus programas habituales con total normalidad. Hoy, lunes 25 de abril, reaparecía en el programa de Antena 3 después de que la noticia saltara el pasado viernes.

Por ello, la presentadora de Espejo Público ha querido dedicarle unas bonitas palabras, arropando la llegada del especialista en Psiquiatría y en Medicina Legal Forense. "José Cabrera, psiquiatra y colaborador de este programa, te queremos antes que nada dar el pésame por la muerte de su mujer, de su esposa", comenzaba la catalana.

Ante estas palabras, Cabrera visiblemente emocionado le quiso dar las gracias a la que considera "amiga". "Muchas gracias amiga. Hace más de 20 años, cuando yo entré por primera vez en esta casa casi recién inaugurada, siempre me habéis tratado con mucho cariño. Estoy aquí porque necesito estar ocupado".

Un hecho, el de su vuelta, que sorprendía a la conductora matinal que no dudaba en preguntarle cómo había reunido la fuerza para volver a los medios de comunicación tan pronto. "A mí me ha sorprendido que hayas sido capaz de recuperar tu agenda", comentaba Griso, a lo que el doctor respondía contundentemente: "Tengo que estar ocupado Susanna, tengo que estar ocupado. El vacío solo se llena estando con otros y ocupado, no estando solo".

Pero su discurso no terminaba ahí, y aseguraba que ante una pérdida de este calibre, lo peor que se puede hacer es estar solo. "Mirarse el ombligo es lo peor que puede hacer la persona que pierde a alguien, mirar el techo es lo peor que se puede hacer, porque te desesperas. Tengo que estar con otra gente, por eso estoy aquí con vosotros. Os lo agradezco mucho". A lo que añadía que se aplicaba sus propios consejos "porque si no, no valdría para nada lo que yo digo a los demás".

[Más información: Muere la mujer del forense José Cabrera atragantada por una zanahoria en un restaurante de Marbella]

Sigue los temas que te interesan