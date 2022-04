Quién es Magno Scavo, el modelo e influencer que participará en 'Supervivientes 2022'

Magno Scavo se une a la lista de nombres de los próximos famosos que participarán en el reality de supervivencia más duro de Mediaset, Supervivientes 2022, y del que ya conocemos que formarán parte Nacho Palau, Ignacio de Borbón, Kiko Matamoros, Anabel Pantoja, Marta Peñate y Ainhoa Cantalapiedra.

Las alarmas saltaban tras la pista dada por la cuenta oficial de Twitter del reality, y es que unas gafas con la bandera de Venezuela y también la de Italia, disparaban la imaginación de los usuarios de redes en busca del concursante elegido. Y es que el modelo Magno Scavo es tanto venezolano como italiano, por lo que encajaba a la perfección con esta primicia.

💥 Nueva pista 💥 ¿De quién son las gafas? Descubre el nombre del nuevo concursante en la gran final de @SecretStory_es 👏 #TGTCheeseLovers#publi https://t.co/nhqcFwDrFv — Supervivientes (@Supervivientes) April 6, 2022

Llegó a España hace ya tres años desde Venezuela, pero tal y como explica en una entrevista al canal latino TVV Noticias, su primer trabajo en España no estuvo relacionado con la moda, sino que llegó a nuestro país para trabajar como albañil. "Me quitaba la ropa de albañil, y me ponía la ropa que yo me compraba, para sacarme fotografías".

De hecho, su pasión por la fotografía y la moda le llevó a aprender de forma independiente las claves para triunfar en redes sociales. "No he culminado una carrera universitaria, pero sí tuve algo que a lo mejor muchos no han tenido: estudiar algo como autodidacta y poder aplicarlo", aseguraba.

Y parece que este esfuerzo ha tenido su recompensa ya que el modelo suma casi tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram y sus publicaciones superan los cien mil 'me gusta', pero sin duda su mayor éxito lo cosecha en Tiktok, donde al influencer le siguen ocho millones de usuarios. Por ello, su principal dedicación y trabajo son las redes sociales, donde su pasión por la moda se refleja en sus 'outfits' escogidos a la perfección y que triunfan entre sus seguidores.

Aunque para algunos espectadores de Supervivientes sea un desconocido, sí tiene relación con algunos exconcursantes de este reality, y es que es un buen amigo de Gianmarco Onestini, concursante de la última edición de este mismo reality.

Estoy leyendo que hoy confirman a Magno Scavo para Supervivientes.



Solo acepto si Gianmarco es su defensor en plató 😂 pic.twitter.com/Sjqi89s5Ih — ɢɪᴘꜱʏ 💙 ◔◡◔ (@gipsyGO_) April 7, 2022

