La divertida llamada entre la hija de José Bono y Maikel de la Calle en 'Encuentros Inesperados'

Mamen Mendizábal continúa con Encuentros Inesperados, su proyecto en el prime time de La Sexta. La presentadora daba el pistoletazo de salida el pasado jueves, de la mano de Alberto San Juan, Oriol Junqueras, Ana Iris Simón y Mario Vaquerizo. La temática de esta primera entrega era la fe y los asistentes lo dieron todo en el debate.

En esta ocasión, a la que fuera presentadora de Más vale tarde, la acompañaban Maikel de La calle, Marc Giró, José Bono y Santi Cañizares. El asunto sobre el que han conversado los invitados ha sido Macho español vs. Nuevas masculinidades. El debate se ha centrado en el papel del hombre y la mujer en la sociedad. Y sobre todo del feminismo.

Era en medio de este debate cuando José Bono, exministro de defensa, hacía un fuerte alegato feminista en el que incluía a sus hijas. "Yo nací en los años cincuenta, en un pueblo de albacete donde las mujeres hablaban de sus maridos diciendo 'no está el amo'. Era el amo. Recuerdo cómo vivía mi abuela, la pobre no sabía ni leer. Yo solo recuerdo que era mi abuelo el que decidía todo, el que cortaba el pan... Yo hoy tengo hijas y debo decirte que mis hijas no tienen nada que ver con ese mundo, a mis hijas nadie las va a someter y no van a tener amo ni tienen. Esto avanza de tal manera, que no aceptarlo es caricaturizar la realidad".

José Bono tiene tres hijas: Amelia, Sofía y Ana; y un hijo: José. Y ha sido su hija Sofía la que ha protagonizado uno de los momentos más graciosos del programa. Todo comenzaba cuando la presentadora mostraba un vídeo de su otra hija, Amelia, en la red social Tiktok y que contaba ya con más de 57.000 reproducciones. "Mi hija me dijo que me había grabado mientras comía y me preguntó si lo podía publicar y le dije que no me importaba", reía el exministro.

#BuenosDias Lokos!



Qué mejor manera de empezar el día que con un #TikTok de José Bono pelándose un caqui.pic.twitter.com/7PCjUWST85 — 🎙Cosas de Hackers👨🏻‍💻👩🏻‍💻 (@CosasDeHackers) November 13, 2020

Pero su otra hija, Sofía, sorprendía a su padre mandándole una nota de voz al descubrir que estaba junto a Maikel de La calle. "Eh papá, no te lo voy a perdonar en la vida o sea estás con Maikel de la calle y no me avisas", comentaba. Acto seguido el cantante cogía el teléfono y llamaba por vídeo a la joven. "La próxima vienes tú o que tu padre me invite a comer a casa", bromeaba el cantante. En la conversación, el canario agradecía el apoyo de su fan y aprovechaba para ensalzar la figura de su padre. "Es una gran persona, de corazón me acaba de aceptar como si me conociera de toda la vida".

