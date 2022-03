'Supervivientes' tienta a Jesulín de Ubrique: el torero lo rechaza pero no descarta en el futuro

Jesulín de Ubrique debuta esta noche en la segunda temporada de El Desafío en Antena 3. La reaparición del torero en televisión está creando mucha expectación y promete ser de lo más entretenida. El diestro comparte reality con otros rostros muy conocidos como Omar Montes, Norma Duval o Raquel Sánchez Silva.

Según ha podido saber BLUPER en exclusiva, Jesulín está muy contento con su paso por El Desafio. Y es que el torero ha disfrutado muchísimo grabando esta nueva edición cargada de retos que ponen al límite a sus participantes.

Pero no solo eso, el marido de María José Campanario sabe lo importante que es apoyarse en sus compañeros, sobre todo en las duras pruebas de El Desafío. Por ello, no ha dudado en entablar muy buena relación con el resto de famosos concursantes. Concretamente, le une una profunda amistad con la presentadora y vedette Norma Duval.

Supervivientes sigue llamando a la puerta del torero

El buen sabor de boca que le ha dejado El Desafío podría empujar al torero a disfrutar de las playas de Honduras. Aunque eso sí, si finalmente le vemos tirarse del helicóptero, será en otra edición.

Según ha podido confirmar BLUPER, el torero se encuentra ahora muy feliz al lado de su mujer, María José Campanario. La odontóloga está ya en la recta final de su embarazo y su marido no quiere arriesgarse a que el parto coincida con su estancia en Honduras. Si hay algo que tiene claro, es que quiere disfrutar sin separarse de su mujer a lo largo de estos últimos meses. Una nueva paternidad que el diestro encara con mucha ilusión, sobre todo por la edad avanzada de sus otros hijos.

Aunque el torero confirma que la idea de ir al reality más duro de Mediaset le atrae. Por lo que parece, podremos ver (en algún momento) al torero partiendo cocos, pescando, haciendo fuego o torrándose al sol hondureño. Si finalmente esto se produce, ¿será su mujer la encargada de defenderle en los platós de Mediaset? O quizá mejor, ¿Juls Janeiro dará el salto a la pequeña pantalla para dar la cara por su padre en las galas?

Otros nombres tentados por la productora

Jesulín de Ubrique no es el único famoso que ha decidido no ir a Supervivientes 2022. Pudimos saber hace unos días, su propia hija Julia Janeiro tampoco irá a la próxima edición del reality. Cuando sus seguidores le preguntaron si iría o no a algún reality, ella contestó de forma muy rotunda: "No, nunca. No me aportaría nada que me interese y mucho menos que me beneficie". Algo más ambiguo ha sido su padre, que no ha querido desvincularse del todo de Honduras.

Según ha podido confirmar BLUPER, la productora encargada del reality (Bulldog) quiso también que el diseñador Eduardo Navarrete participara en esta próxima edición. Pero Navarrete quiere orientar su futuro hacia el mundo de la moda, sobre todo tras su reciente paso por el reality de TVE, Maestros de la Costura. De hecho, el diseñador alicantino presentaba recientemente su nueva colección de baño con gran éxito.

Ni Marta Riesco ni Antonio David Flores irán al reality. Bueno, por lo menos no lo hará Antonio David Flores. Y es que la productora no se encuentra en negociaciones con el excolaborador, tal y como ha confirmado BLUPER. Por su parte, Marta Riesco también dijo que no iría a Honduras. Pero ya se sabe, hay veces que los discursos cambian tal y como le advirtió Alexia Rivas a la periodista.

