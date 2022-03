Quién es Manu Baqueiro, el actor que participa en ‘Pasapalabra’ desde este jueves

Desde esta tarde Pasapalabra renueva colaboradores, y entre las nuevas celebridades invitadas que recibe Roberto Leal en su concurso nos encontramos a un actor muy seguido en las redes sociales. Hablamos del madrileño Manuel, Manu Baqueiro, conocido por trabajos como el de la serie Amar es para siempre.

El intérprete estará codo a codo con otros famosos como Lola Marceli, Elena Rivera y Sergio Pazos, quienes también se incorporan hoy a Pasapalabra. Todos juntos ayudarán a los concursantes a acumular segundos en las diferentes pruebas, poniendo a prueba sus nervios, la cultura general y también la agudeza visual.

Manuel Baqueiro López de Sá, conocido artísticamente como Manu Baqueiro, nace en Madrid en el año 1978. En su casa conocen bien lo que es el mundo de la interpretación, pues es hermano por parte de madre del también actor Alfonso Bassave.

Aunque le atraía el mundo de la interpretación, su primer impulso fue el de formarse en el mundo del Derecho; estudió la carrera y trabajó en el sector durante un año, hasta que al fin se centró en su vocación de actor.

Su trabajo más conocido es el de Marcelino, Marce, en Amar es para siempre, la serie diaria de Antena 3, y el cual lleva interpretando desde el año 2005. Entonces la serie se emitía en Televisión Española, con el nombre de Amar en tiempos revueltos. En ese sentido, apunta en una entrevista a Diez Minutos que “nunca me he planteado dejar la ficción porque, por fortuna, siempre he podido compatibilizar las grabaciones con el teatro, que es otra de mis grandes pasiones y eso me oxigena mucho. Además, las cosas en esta profesión ya son de por sí bastante duras como para renunciar a un proyecto en el que estoy tan a gusto y que funciona tan bien”. Ese mismo personaje también le ha hecho aparecer en el spin-off de la serie, Lumelia.

Además, Manu Baqueiro ha trabajado en otras series de televisión como La sopa boba, 700 euros, diario secreto de una call girl e Impares.

En la gran pantalla ha trabajado en The Tester, de 2005, y en 2014 apareció en Historias de Lavapiés, protagonizada por Willy Toledo, y en la comedia familiar Pancho, el perro millonario, basada en el famoso can del anuncio de la ONCE.

El teatro es otra de sus pasiones, y sobre las tablas ha trabajado con alguno de nuestros mejores directores. Víctor Conde le dirigió en La Ratonera de Agatha Christie, Juan Carlos Rubio en Al final de la carrera e Ignasi Vidal en El Plan y El Cíclope y otras rarezas de amor, entre otros montajes.

