Rocío Carrasco visitará ‘El programa de Ana Rosa’ este miércoles en su club social

Rocío Flores dio la pasada semana unas declaraciones muy controvertidas en una de sus intervenciones en El programa de Ana Rosa, espacio al que fue inicialmente para comentar Supervivientes y nada más. La joven dijo frases como “el día que yo hable se cae España” o “en 40 minutos no te puedo contar toda mi vida”, y que según Socialité formaban parte de un guion elaborado por su mánager Agustín Etienne.

Este miércoles 16 de febrero, sin embargo, el programa dará un giro muy inesperado y tendrá como invitada a Rocío Carrasco, la madre de Rocío Flores, cuyo relato del infierno que ha pasado por los comportamientos de su exmarido Antonio David Flores ha sido muy cuestionado en el plató. Su intervención tendrá lugar sobre las doce de la mañana, dentro del conocido club social, donde se habla de temas de corazón.

“Hoy les recomiendo más que nunca que no se pierdan ni un minuto del programa porque hoy en nuestro 'Club social' vamos a recibir una visita que nos apetece mucho y que además llevamos mucho tiempo esperando”, avanzó la presentadora Patricia Pardo en el inicio del programa. “Rocío Carrasco se va a sentar en nuestro sofá para hablarnos del próximo capítulo de Montealto, pero también va a estar con Joaquín y con todos nuestros colaboradores para hablar sobre todo lo que ha dicho su hija, su hermana y su familia. Hoy más que nunca, insisto, no se lo pueden perder”, continuó diciendo Pardo.

Hay que destacar que esta semana algunos colaboradores de El programa de Ana Rosa que normalmente se posicionaban en contra de Rocío Carrasco han suavizado el tono, sobre todo, desde la llamada del tío de Carrasco al programa Montealto. Ni siquiera Alessandro Lecquio ha podido defender a José Antonio, el marido de Gloria Mohedano.

Por su parte, Antonio Rossi ha bajado la guardia en su defensa hacia Rocío Flores. “Aquí el problema es que parece que tienes que estar o a favor o en contra de todo y no es así. Hay muchas cosas en las que estoy con Rocío Flores, y se lo he dicho, y otras en las que no. Si lo que va a contar es lo que va contando el padre, por mal camino va. Hay una cosa que es innegable, que está sentenciado y sobre la cual hay un montón de documentación que me he leído. Igual que me he empapado de lo que pasó entre Rocío Carrasco y Antonio David”, dijo esta semana.

