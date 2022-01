La 1 vuelve al criticado infoshow de Jesús Cintora: el controvertido reportaje sobre un 'okupa'

En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados como nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero anunció que la cadena pública iba a renunciar a los espacios de info-entretenimiento, en clara referencia a Las cosas claras, de Jesús Cintora.

"Hay que distinguir entre periodismo de calidad e info-show. El periodismo que debe hacer TVE es público, valioso, informar con profundidad. Todo lo que sea banalización, show y escándalo no debería estar en ninguna parte de RTVE, pero fundamentalmente en los informativos", comentó el directivo.

Pues bien, una vez más en La Hora de La 1 han olvidado las palabras del presidente y este martes llevaban a cabo un controvertido reportaje sobre una familia madrileña de Villaciosa de Odón (municipio situado en el puesto número 19 en el ranking de renta bruta declarada de toda España) que vive en su casa con un inquilino moroso.

El programa quiso poner el foco en dicho inquilino, al que tildó de okupa, a pesar de que se daba la situación de que el matrimonio había llegado simplemente a un acuerdo verbal para alquilar dicha habitación. "Me ha dejado fascinado esta historia: un okupa en una casa de jubilados", decía el presentador Marc Sala. "Es que es para alucinar", añadía Silvia Intxaurrondo.

Para ello, el programa no dudó en trasladar hasta el domicilio a una reportera, que no dudó en acosar a este hombre llamando a la puerta de su habitación. También mostraron imágenes del susodicho en la cocina de la casa y contaron detalles de su vida personal.

Viviendo con un okupa



Nuestra compañera @luciavinaixa ha estado con los propietarios de la casa para escuchar su historia



— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 11, 2022

"¿Cómo es estar viviendo con una persona ocupando la habitación de al lado?", preguntaba la periodista a la propietaria. "De miedo, de terror, de intimidación. No podemos cambiar las cerraduras (...) España es la capital de los okupas", contestaba. "Vuestro miedo os ha obligado a poner una cámara en la cocina", insistía la periodista.

Además, la reportera contaba que el matrimonio había descubierto que "al parecer" este hombre contaba con un pasado extraordinario e inquietante. "Es un estafador, un exespía de la KGB. No sé qué conexiones puede tener con la mafía rusa. Estuvo ayudando a aupar a Putin. A mí no me gusta que haya un hombre en mi casa que esté cerca de Putin. ¿A usted le gustaría?".

"Quiero que se entere toda España, el Gobierno, los partidos políticos. Están muy entretenidos con la reforma laboral y los dineros de Europa pero ¿qué pasa con miles de familias que estamos esperando esto?", decía el propietario de la vivienda.

"Estrictamente no es un okupa. No entró de forma violenta. Entró con un acuerdo, con un contrato verbal. Es como un inquilino que no paga. Es un inquilino moroso, que no un okupa", arrojó un poco de luz en el asunto el periodista Javier Chicote.

"Se nos han puesto los pelos de punta al entrar y nos da apuro hasta hablar en alto porque está al lado, casi a un metro. Es una sensación muy extraña y, si nosotros nos hemos sentido así en unos minutos, no me quiero poner en su piel", decía segundos después la reportera trasladada al domicilio. "Es que es un infierno", decía Intxaurrondo.

Viviendo con un okupa.



Alquiló una habitación con un contrato verbal que prorrogó durante un año pero lleva tres meses sin pagar, según los propietarios



Informa @dariapedraz



— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 11, 2022

Viviendo con un okupa



María Lloyd, convive con un okupa: "Los nueve primeros meses fue un encanto, parecía el inquilino idílico. Dejó de pagar a finales de septiembre"



Informa @dariapedraz



— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 11, 2022

