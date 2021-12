Sofía Cristo revela que consumía drogas cuando entró a concursar en ‘Secret Story’

Este fin de semana Viva la vida ha recibido la visita de Sofía Cristo, la hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo, quien concedió una entrevista muy sincera a la presentadora Emma García. Y es que una vez más la DJ no dudó en abrirse ante la cámara para relatar algunos episodios duros de su vida, en este caso, de la más reciente. “Ahora estoy en un buen momento profesional, pero he de decir que he estado en un momento de catarsis absoluta y me ha costado volver a remontar”, advertía Sofía en su bienvenida.

En el presente curso televisivo Sofía Cristo estaba llamada a ser uno de los personajes protagonistas, pues entró en el reality Secret Story. Sin embargo, allí tuvo un desencuentro muy fuerte con Miguel Frigenti, y la organización terminó por expulsarla de manera disciplinaria. “La salida del programa fue muy dura para mí porque fue abrir un melón muy complicado”, se sinceró.

Del mismo modo, asegura haberse arrepentido de “abrirse tanto”, unas palabras que pueden estar referidas a la confesión que hizo de que de pequeña sufrió abusos sexuales por parte de una persona cercana a la familia. “No sé hacer televisión, me estoy dando cuenta”, reflexionaba.

En la actualidad Sofía Cristo está “empezando a estar bien”, aunque ha estado “un mes y medio, casi dos” muy hundida, y definió que tras salir del concurso fue “un pollo sin cabeza. Estaba muy abrumada por el conjunto de todo”.

Sobre su estancia en Secret Story: La casa de los secretos, Cristo explica que “a los cuatro días de estar ahí me activo, ya empiezo yo a no estar bien pensando que yo estaba bien. No hay que olvidarse, que yo entro en una época en la que estoy en activo, que yo no estoy bien”.

Emma García no terminaba de comprender lo que la invitada de Viva la vida quería transmitir, y Sofía le aclara que “cuando entro en la casa era una época en la que yo consumía”. Sus palabras dejaron perplejos a todos los colaboradores. “En tres semanas ahí a mí me ha explotado la cabeza. Menos mal que me echaron”, concluía.

Hay que recordar que la también participante de Supervivientes y El Reencuentro ha narrado con anterioridad cómo comenzó a consumir drogas siendo muy pequeña, y llegó a tener una adicción tan fuerte que tuvo que internarse en un centro de desintoxicación. En los últimos años había hecho una campaña muy activa para la prevención del consumo de drogas, pero ahora se ha sincerado al hablar de su recaída.

