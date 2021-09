Quién es Iván Sánchez, el actor que concursa en ‘MasterChef Celebrity’

Los actores han tenido un buen recorrido en MasterChef Celebrity. Su primer y la última de sus ganadores se han dedicado al oficio de la interpretación, e intentando seguir la estela de Miguel Ángel Muñoz y de Raquel Meroño esta nueva temporada del concurso veremos participar a Iván Sánchez.

Asegura que nada se le resiste, y por eso no ha dudado en sumarse a la aventura culinaria de MasterChef Celebrity 6. Se considera un buen comensal y, pese a que como cocinero no acumula tanta experiencia, no puede resistirse a ponerse a los fogones acompañado de una copa de vino.

Nacido en Madrid en 1974, Iván Sánchez comenzó su carrera como modelo, y ha desfilado en algunas de las pasarelas más importantes del mundo.

Como actor comenzó con pequeños papeles en series de éxito como Periodistas, El Pantano o El comisario. Su gran oportunidad le llega en el año 2005, cuando protagoniza la tira diaria El auténtico Rodrigo Leal, la cual ridiculizaba los reality shows y se emitía de lunes a viernes en Antena 3. Más tarde revalidaría su popularidad y su disciplina profesional con la serie Hospital Central, en la que interpretó a un médico de Samur durante cinco años.

A esta serie le siguieron Hispania e Imperium, pero no dudó en cruzar el charco para abrirse camino en México. Allí participó en La Reina del Sur y protagonizó otras ficciones: La tempestad y Lo imperdonable. A su regreso a España, se subió al escenario para encarnar a Frank Farmer en El Guardaespaldas, el musical que se convirtió en todo un éxito de taquilla.

En las cocinas de MasterChef, Iván Sánchez se encontrará con otros colegas de profesión, como Victoria Abril, Verónica Forqué, Carmina Barrios o Belén López. David Bustamante, Miki Nadal, Terelu Campos, Juanma Castaño, Vanesa Romero, Iván Sánchez, Arkano, Samantha Hudson, Tamara, Yotuel, Eduardo Navarrete y Julian Iantzi completan el casting de la nueva edición de MasterChef Celebrity.

