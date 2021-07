Quién es Nacho Guerreros, el actor que desde esta tarde está invitado a ‘Pasapalabra’

El humor y la actuación estarán muy presente esta tarde en Antena 3. Y es que Pasapalabra da la bienvenida al actor Nacho Guerreros. Un artista que junto a Octavi Pujades, Lucía Fernanda y Ruth Núñez ayudará las próximas tardes a los concursantes a acumular el mayor número de segundos posibles.

Hoy tendremos en el equipo azul a @nachoguerreros que viene tranquilo y muy en forma 🦾 ¡Un aplauso para él! 👏



🗣️ Os esperamos en #Pasapalabra a las 20.00h pic.twitter.com/A1UZvcK3qn — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 19, 2021

Nacho Guerreros nace en La Rioja en 1970, y comienza a trabajar como actor en Vitoria, antes de dar el salto a Madrid. En televisión debuta con pequeños papeles en ¡Ala… Dina!, A las once en casa, Hospital central o La casa de los líos.

En 2005 se pone al frente de la obra de teatro Bent, de Martin Sherman, y logra la nominación de la Unión de Actores como mejor actor de teatro. En 2006, de nuevo en televisión, se mete en la piel de José María en la etapa final de Aquí no hay quien viva, lo que dispara su popularidad.

Cuando la serie termina, Nacho Guerreros hace las maletas y se muda al Mirador de Montepinar en Telecinco. Y es que allí se convierte en Coque, el conserje de la peculiar comunidad de vecinos de La que se avecina. Un papel que le ha traído muchas satisfacciones, pero que estuvo a punto de abandonar.

“Mira, te voy a confesar una cosa, hace tres o cuatro años tuve una crisis y me dije por dentro: creo que hay que cambiar de chip” explicó en Volverte a ver, programa en el que dio una sorpresa a una admiradora. “Hablé con Alberto Caballero, mi jefe y me dijo por qué, no te vayas. Me quedé y acerté, y le agradezco a Alberto que me convenciese para quedarme porque soy muy feliz”, añadió.

Más allá de sus registros cómicos, Nacho Guerreros es un gran actor, que está enmarcado en proyectos alejados de su faceta más televisiva. Así, Guerreros, que tiene su propia productora y en la actualidad está de gira con la obra Juguetes rotos, donde retrata el tema de la transexualidad, con texto y dirección de Carolina Román.

